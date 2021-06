Asaltos en transporte público no cesan, asaltan hasta 10 rutas cada día

Hasta 10 asaltos diarios enfrentan las unidades del transporte con itinerario fijo, se trata de 20 rutas en donde los asaltantes hacen de las suyas sin importar hora o lugar, declaró el presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona. Los puntos de mayor inseguridad es la zona de la Carolina, el Polvorín y en las colonias alejadas. A pesar de los intentos de la Secretaría de Seguridad en Cuernavaca, la Fiscalía se ha negado a participar en los operativos.

El dirigente transportistas aseveró que sin importar el día de la semana y últimamente la hora, los asaltos son recurrentes y reiterados al transporte colectivo que sigue siendo el más afectado. “Estamos haciendo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, quiénes ya dieron una respuesta pero sólos no pueden hacer mucho, se requiere además la presencia de otras instancias como la Fiscalía General, porque de entrada debe haber un Ministerio Público itinerante para prestar auxilio a los usuarios del transporte colectivo y al propio operador cuando se presente algún incidente de delincuencia o asalto”.

Explicó que a comparación con el año pasado estos casos desafortunadamente han ido en aumento y de cinco en un día han llegado a ocurrir hasta 10 asaltos a las diferentes rutas, sobre todo en zonas como en la colonia la Esperanza hacia la Carolina, Álvaro Obregón, Polvorín y en los límites con Temixco.

Desctacó que los asaltos pueden incluso pasar a cualquier hora, desde las 5:00 horas y durante todo el día.

Recodó que la Secretaría de Seguridad Pública de la capital comenzó desde el pasado 20 de febrero un operativo denominado “ruta segura” en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad Pública para implementar este dispositivo de manera aleatoria en diversos puntos de la ciudad.

Todo se hace mediante los puntos de revisión y patrullajes de rutina, con elementos de la dirección de Tránsito, con supervisores de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y efectivos del Mando Coordinado de Cuernavaca, quienes abordan las unidades y revisan que los pasajeros no porten objetos prohibidos.

Dicho operativo ha permitido que disminuyan los asaltos pero no ha sido suficiente, ya que se requiere de mayor coordinación de las dependencias, sobre todo de la Fiscalía General que no se ha sumado a estas acciones, cuyo reclamo es que los usuarios y operadores no denuncia.

Cuestionado sobre la complicidad que pudiera haber de choferes con los asaltantes, confió que es muy difícil que ocurra porque además del registro con identificación de los operadores, se les pide otros requisitos como la carta de antecedentes no penales.