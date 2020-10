Argumentos a favor de la termoeléctrica no convencen a ejidatarios 

Durante las asambleas que se llevaron a cabo este domingo en los comisariados ejidales de Tenextepango y Moyotepec, localidades de Ayala cuyos campesinos han promovido amparos para evitar la operación del acueducto que suministrara agua a la termoeléctrica de Huexca desde el río Cuautla, los pobladores votaron en contra de desistirse de dichos procesos legales y seguir participando en el plantón de San Pedro Apatlaco, que desde hace cuatro años impide la conexión de la tubería.

Las asambleas no estuvieron exentas de discusiones, al grado de que la realizada en la comunidad de Moyotepec estuvo a punto de terminar en golpes, de no ser por la intervención de la policía. En ambos casos, las reuniones fueron resguardadas por elementos policíacos, para evitar enfrentamientos entre los participantes. En Tenextepango, el presidente del comisariado ejidal, Martín Ortíz Salazar, intentó convencer a los asistentes de que la operación del acueducto y la termoeléctrica no afectaría los cultivos, postura que fue rechazada por la mayoría de los ejidatarios que estuvieron presentes.

En su mayoría, los ejidatarios refrendaron su rechazo a permitir que el Proyecto Integral Morelos (PIM) se valga de agua del río Cuautla, que también usan para sus cultivos, para los sistemas de enfriamiento de la planta construida en Huexca.

Para la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), la decisión tomada este domingo exhibe la postura que han tenido los ejidatarios desde un principio hacia el PIM y su termoeléctrica en Huexca, lo que debería llevar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a reconsiderar su postura ante este magaproyecto que tuvo una inversión de cera de 20 mil millones de pesos:

“El presidente dijo que iba a dialogar con los pueblos, con estas asambleas, y él dijo que la decisión la tomarían ellos; pues ya los pueblos están tomando su decisión, y lo que pedimos es que él entre en razón y declara la cancelación definitiva del proyecto”, expuso Teresa Castellanos Ruiz, habitante de Huexca e integrante de la APPM.

