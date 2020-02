Aqueja CDHEM contra José Casas por misógino

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió una recomendación en contra del diputado independiente, José Casas, luego de sus expresiones misóginas en tribuna cuando acusó que las diputadas como mujeres no debieron salir de la cocina. Cuestionado respecto a la equivocación de la fiscalía al hacer entrega de un cuerpo, el ombudsman dijo que no conocía a fondo el tema y no podía emitir juicios apresurados.

Aunque el diputado local pudiera alegar inmunidad parlamentaria, lo cual explico ampliamente con detalles en la ley, porque al final de cuentas no es un derecho humano, sino una prerrogativa de la cual gozan los representantes populares y por lo tanto, deberá interpretarse de manera restrictiva y no puede desbordarse en prejuicio de los derechos fundamentales "los derechos humanos tienen otra lógica de interpretación y se debe privilegiar su respeto, su promoción, su protección y su garantía sobre este derecho que es más bien una prerrogativa de los diputados a expresar sus opiniones de manera que haciendo una interpretación restrictiva de esta prerrogativa privilegiando los derechos fundamentales de la quejosas y con base también a la interpretación de un informe que nos permita determinar esas violaciones y emitir la recomendación para contribuir en esta lucha de las violaciones en contra de las mujeres por razón de género", expuso el presidente de la CDHEM, Raúl Israel Hernández Cruz.

Te interesa:

Con base a lo anterior el organismo determinó que sí es competente para la investigación de estos hechos y la recomendación y solicitud que ya ha concluido. De acuerdo con la agenda 2030 de la igualdad de género que reconoce la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación de mujeres y niñas toda vez que no es solo un derecho humano básico sino que además es crucial para el desarrollo sostenible.

"Bajo esta lógica este organismo constitucional autónomo ha determinado emitir una recomendación en los siguientes términos, al diputado José Casas González se le dirige para que se inscriba y curse de manera aprobatoria el curso en línea de la CNDH: "genero, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista; debiendo remitir al organismo la evidencia del cumplimiento en un término no mayor a 60 días naturales, y al mismo tiempo para que ofrezca una disculpa pública desde la tribuna del congreso del estado, por el lenguaje discriminatorio y no incluyente utilizado en la sesión ordinaria del 10 de octubre del 2019 y su continuación, en la que debe manifestar que es en cumplimiento a la recomendación, reflejando su compromiso en lo futuro el usar un lenguaje incluyente y no sexista de equidad e igualdad entre hombres y mujeres.

SEÑALA FALTA DE NOTIFICACIÓN

El diputado local, José Casas Gonzales, manifestó la disponibilidad de atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor), denunciando, a la par, el titular de la dependencia estaría violentando sus derechos humanos al hacer público este hecho cuando no ha sido notificado.

Reiteró que será respetuoso de las recomendaciones emitidas por el organismo defensor de derechos humanos aunque al día de hoy no había sido notificado y ya había ofrecido desde la máxima tribuna del estado una disculpa pública para todas las personas que se sintieron ofendidas por su comentario.

No obstante, aseveró que el artículo 36 constitucional establece que en relación a su cargo son inmunes a cualquier tipo de requerimiento por las palabras que expresen, en especial cuando son en tribuna.

"Violentaría ese derecho constitucional porque para eso estamos. Hablé de personas, nunca hice un señalamiento específico a un tema de un género", subrayó.

Casas González llamó al presidente que se ponga a trabajar, ya que en Morelos existen casos más importantes como el del cuerpo entregado a una persona de manera errónea y el tema de las fosas de Jojutla y Tetelcingo.

Con información de Israel Mariano