Apoyan resguardo de los municipios

La diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, respaldó las medidas que han tomado varios ediles de restringir el acceso a personas externas al municipio, aunque, aclaró, debe ser en sitios altamente turísticos.

En el marco de las vacaciones de Semana Santa varias localidades de la entidad tomaron medidas drásticas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, tanto así que no solo se ha pedido a la población no salir de casa a través de comunicados, sino que los han obligado a hacerlo con “toques de queda” y restringiendo los accesos a los municipios, particularmente para impedir la llegada de habitantes de la Ciudad de México.

Ante ello, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local sostuvo que los alcaldes se han visto orillados a aplicar estas medidas debido a la falta de responsabilidad de las personas, toda vez que durante la temporada de Semana Santa se pudo observar la llegada de varios ciudadanos de la capital del país como si fueran vacaciones normales.

Sí dejamos de lado estás recomendaciones que nos dan se van a empezar a tomar medidas como las que están tomando algunos municipios que son muy válidas. Estoy de acuerdo en que hagan esto, a lo mejor en sitios que son muy turísticos, que no sea tan estricto la cuestión porque hay muchas personas que es por cuestión de trabajo que tienen que ir de uno a otro municipio, pero cuando es por turismo sí se le debe de restringir la entrada, exclamó.

Por otro lado, indicó que la aplicación de los llamados “toques de queda”, como ocurre en Ocuituco, no es la mejor opción, ya que hay mucha gente tiene que salir a sus trabajos, siendo una medida de implementar en el momento más crítico de la pandemia; sin embargo, refirió, al día de hoy cada uno de los morelenses –de manera particular- requiere ser responsable y si no tiene a que salir, no lo haga por el bien de su familia y de los demás.