Apoyan a los negocios afectados por marchas

En gira de trabajo, el edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, adelantó que la capital otorgará incentivos económicos a aquellos propietarios de negocios que resultaron con afectaciones durante la marcha feminista de este 8 de marzo; se dijo respetuoso de la misma pero también reconoció que la mayoría de ellas son gente de diálogo y concertación, y no aquellas que puedan causar afectaciones al patrimonio de otros.

“En este momento no hay misas, no hay ventas ¿cómo se van a recuperar? y la ciudad caída, esas son las cosas que nos perjudican a todos; no podemos dejar que la ciudad se vea así, estaremos otorgando descuentos en predial y otros servicios”.

Destacó que también habrá descuentos en servicios como el de Sapac, lo cual aplicará no sólo para los empresarios sino también para los dueños de casas que resultaron con pintas.

“Que esos recursos los utilicen para reparar sus espacios, de lo contrario de dónde; y bueno son manifestaciones, expresiones, pero nos toca hacerle frente y dar soluciones”.

En una gira de trabajo en el norte de la ciudad en donde inauguró dos calles y supervisó la situación de una barranca en el poblado de Chamilpa, fue cuestionado sobre las pintas y rompimiento de vidrios que manifestantes realizaron la tarde de lunes:

“Las mujeres están abiertas al diálogo, a la concertación de ideas, a escuchar, esas son las mujeres de Cuernavaca”.