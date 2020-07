Aplicarán multas a ruteros que no porten cubrebocas: SMyT

Podría ser un fraude en contra de los transportistas o un engaño de ellos, pero la Secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT) es mentira que tenga autorizado infraccionar o aplicar multas porque las unidades del servicio público no estén verificando; lo que si es cierto, aseveró, el secretario de SMyT, Víctor Mercado Salgado es aplicar multas a los operadores cuando no usen el cubre bocas, y aun así trabajan en las unidades, ante esto la sanción es alrededor de 800 pesos; si pagan de mas es un error de ellos, a la fecha han sido sancionados a 83 operadores y 14 por sobre cupo y no respetar el 25 y 50 por ciento de ocupación.

Luego que circulara una hoja donde supuestamente se infracción a un transportista y se acusa que es por la verificación y no usar el cubre bocas, el funcionario estatal citó a sus directores para exigir una explicación del señalamiento, ellos señalaron al titular del área que es mentira que la infracción especifique es por la verificación. Más se trata de una sanción porque el operador no cumplía con las medidas de sanidad que exige la secretaria de salud, como el uso de cubre bocas.

Mas dijo se trata de un engaño por parte de quiénes hacen la denuncia, al verse descubiertos que no cumplen con las medidas de higiene. Porque para llevar a cabo esta sanción quedó especificado en el decreto del Periódico Oficial “tierra y libertad” y hubo un aviso a los dirigentes de las distintas agrupaciones tanto del servicio público conocido como rutas, como de los taxis. Se les hizo ver de las sanciones en caso de incumplirlas y el cubre bocas era un elemento esencial para que los operadores pudieran trabajar en las unidades.

Por lo pronto, agregó, Víctor Mercado se trabaja en la reapertura para las actividades en la dependencia, y esto va ocurrir una vez que se declare el semáforo amarillo en Morelos, “tenemos la instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco de estar preparados para que al momento en que se llegue al semáforo amarillo se abran las puertas de la secretaria y las delegaciones; ahora se trabajará por medio de citas que se van hacer en la página de movilidad y transporte y por teléfono y para la gente en Cuautla y Jojutla será igual, tanto para hacer los trámites de refrendo y licencias”.

El funcionario estatal, “quiero insistir que seguimos cobrando a través de los bancos, y en la página de movilidad pueden pagar su refrendo y después únicamente podrán recoger su tarjeta de circulación. En el tema de licencias, ya se podrá tramitar cuando estemos en el semáforo amarillo, hacer su cita, una vez agendado acude se le toma la foto y recibe su licencia, es sencillo el trámite para este documento”.

