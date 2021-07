Autoridades aplican pruebas Covid a prestadores de servicios turísticos

A partir de el jueves se aplicaron gratuitamente pruebas de antígenos de Covid-19 a trabajadores y prestadores de servicios turísticos, con el fin de reducir los riesgos de contagios durante vacaciones de verano, dio a conocer Luis Ángel Jaimes Rangel, director de Licencias y Reglamentos de Jojutla.

Los trabajadores del ramo turístico del Mar de Morelos fueron convocados a reunirse en la cancha techada de la casa ejidal para hacerse la prueba, como medida que permita redoblar la prevención para turistas, visitantes y demás.

Precisó que si detectan a una persona con diagnóstico positivo tendrán más posibilidades de aislarla y controlar los contagios.

“Vamos a garantizar la seguridad sanitaria en este periodo de vacaciones, ya que no se apuesta a restringir los servicios y cerrarlos como ocurrió el año pasado, pues la situación económica es muy crítica”, reconoció.

Llamó a asumir con responsabilidad el trabajo y el servicio a los visitantes, por lo que pidió no bajar la guardia con las medidas sanitarias y el escudo de la salud, de no abrazos, no besos, no saludos de mano y el uso obligatorio de cubrebocas y lavado de manos.

Se va a iniciar con 100 pruebas rápidas y se harán más de acuerdo a la demanda que salga: “Esperemos que todos se quieran realizar la prueba y estamos haciendo la invitación al personal en Tequesquitengo de que se registren, manden un mensaje con sus datos y nombre. La cita es en la cancha ejidal, junto al mercadito de Tequesquitengo", finalizó.