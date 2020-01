Aplauden cancelación de nota roja

La determinación anunciada ayer por los periódicos El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla fue respaldada por diversos actores sociales y políticos quienes expusieron la urgencia de retomar contenidos de paz y que favorezcan al desarrollo de Morelos, aunque hubo quienes tomaron con reserva el cambio.

Para Gerardo Becerra Chávez de Ita, exdirigente de movimientos de víctimas y por la seguridad y hoy funcionario del gobierno estatal, afirmó que el estado “ya no quiere más violencia, los felicito por esta decisión que le viene muy bien al estado”. El diputado José Galindo Cortés, del Partido Encuentro Social, afirmó que con ello, los periódicos de la Organización Editorial Mexicana en Morelos abonan a la pacificación del estado. También opinaron otros funcionarios de gobierno estatal como Constantino Maldonado Krinis, Secretario de Desarrollo Ambiental, quien reconoció la urgencia de hablar de cosas positivas; Samuel Sotelo reconoció la determinación pero advirtió que podría ser un retroceso “legalmente hay un derecho a la información y a la libertad de expresión”, aseguró; en el mismo sentido, el magistrado Norberto Calderón, advirtió que la forma de presentar la información debe cambiar por respeto de las personas y las familias.

Para el Secretario de Obras, Fidel Giménez Valdez, la decisión de publicar o no la información policiaca corresponde a cada medio, “no hacer exhibición pública de las tragedias o fallar en la presunción de inocencia es de reconocerse como una contribución de los medios, pero es fundamental bajar los delitos”.

Los empresarios recibieron la medida con optimismo. El presidente de Canacintra, Iván Elizondo Cortina, felicitó a los dos soles de Morelos por una decisión que “ayudará a que entendamos que estas notas no deben ser nuestra normalidad”; Antonio Sánchez Purón, de Canaco, reconoció que la medida ayudará “a que no haya psicosis sin que dejemos de conocer los hechos de manera estadística pero no detallada o explícita como se hace en algunos medios. Es una medida cien por ciento benéfica”, afirmó. En el mismo tenor, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Rafael Rueda, reconoció la determinación y que haya una oferta diferente de información para los lectores que no dejará de hacer énfasis en la problemática de seguridad pública. Del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame afirmó que si bien la medida no solucionará el problema abonará para irlo contrarrestando, sin dejar de informar; "es una medida que agradecemos a la Organización Editorial Mexicana”.

Para la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, los medios tienen la responsabilidad de informar… "como lectora y ciudadana hago votos porque esta decisión eleve el nivel de la prensa escrita en el estado aportando objetividad a este tema tan importante sin desproteger la privacidad de las víctimas del crimen en Morelos". De Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas expuso que la cancelación de la nota roja tiene una parte positiva y resaltó el hecho de que “una empresa que abordaba esos temas antepone el bien de la sociedad en lugar de lo económico, es una propuesta valiente donde lo que se busca es contribuir a la paz y al bien de la sociedad.

Por último el grupo parlamentario de Morena, reconoce y celebra la decisión de El Sol de Cuernavaca de declinar la publicación de hechos de violencia y nota roja, que en poco contribuyen a generar la paz que nuestro Morelos y nuestro México necesitan.

Los tiempos que vivimos nos han obligado a cambiar los hábitos e incluso han modificado la cultura para abrir camino a acciones afirmativas en contra del terrorismo, la discriminación y la violencia. ¡Enhorabuena por la congruencia y la determinación!