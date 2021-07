Antorchistas demandan atención

Antorchistas protestaron en plaza de armas y en las instalaciones de la Secretaria de Bienestar en Cuernavaca para demandar la atención inmediata a su pliego de peticiones que desde hace más de tres años no ha sido atendido, dejando en el desamparo a cientos de familias de la zona poniente y oriente, quienes en cada ciclo agrícola esperan el apoyo para poder mantener a sus familias.

Con banderas y pancartas sobre la falta de atención del gobierno estatal, en diferentes rubros como el campo, la regularización de asentamientos humanos, validación de escuelas, entre otros, advirtieron que volverán a salir a las calles y no se quedarán de brazos cruzados.

Soledad Solís, vocera del movimiento, informó que los funcionarios han atendido los llamados pero solo han quedado en reuniones sin avance. Incluso con la secretaria del Bienestar acordaron sentar en una mesa a los funcionarios de las dependencias estatales Obras Públicas, Sedagro, Desarrollo Social y Ceagua, pero nada de eso se ha cumplido.

Lo que siempre reciben como respuesta es que ya todos estaban cerrados y si dijeron que estuvieron abiertos solamente con motivo del periodo electoral, y así sacar votos el pasado 7 de junio, pero en realidad, afirmó, ya no les interesa nada la población, porque se usaron los programas para ganar votos a favor de Morena y de Encuentro Social, y por eso hoy, ya no existe ninguna ventanilla para los ciudadanos y por ende ningún tipo de apoyo, mientras productos como el gas y la gasolina y otros productos básicos siguen aumentando.

Los antorchistas primero estuvieron frente a casa de gobierno, donde acusaron que, en tres años de gobierno estatal actual, no “hemos visto obras en los municipios de Morelos, tampoco ha atendido la pandemia y a la gente que se quedó sin empleo, no hay un solo apoyo a quienes se quedaron sin trabajo. “Demandamos que intervenga en las colonias y pueblos donde hay gente humilde y no puede cubrir los gastos; la tortilla que antes costaba 14 pesos hoy en todos lados esta en 20 y 22pesos el kilo cuando es el producto más importante de todos los mexicanos y así, todos los productos de la canasta básica”.

Luego de un par de horas los inconformes se retiraron y amagaron con regresar, pero esta vez con más gente que reclama atención urgente ante la crisis de empleo y falta de sustento que enfrentan.