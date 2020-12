Antonio Villalobos trabajará normalmente en alcaldía

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, puede desarrollar sus actividades de servidor público de manera normal, así como su vida personal, enfatizó su abogado defensor, Jesús García puesto que no existe impedimento legal al tener un amparo vigente, que hasta ahora no está en riesgo de ser revocado, añadió. Aún cuando también exista una solicitud de separarlo del cebo por parte de legisladores locales.

En entrevista telefónica, el abogado particular del edil capitalino dijo que no ve riesgo en que el presidente pueda perder el amparo, no obstante esperarán a la determinación del juez de distrito en donde se discute el asunto.

“Él está laborando desde el día martes por la tarde de manera normal, con los cuidados que requiere la pandemia, pero a fin de cuentas sus actividades normales como presidente minucioso; él puede hacer todo lo que conlleva su cargo de manera normal”.

El edil enfrenta también una solicitud del diputado independiente José Casas González, quien al interior del Congreso del estado busca recabar 11 firmas, actualmente tiene 8, para que sea separado del cargo dado la vinculación a proceso por el delito de cohecho que atraviesa; a lo que el abogado defensor dejó en claro que mientras no haya una notificación al respecto nada puede hacer que siga ejerciendo sus funciones.

García Aguilar dijo que si el Congreso el estado determina alguna acción para separar del cargo a Villalobos, harán frente de manera oportuna.

En este sentido, el mismo Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez declaró recientemente que bastaba con la anuencia de la mitad más uno de la cámara de diputados para que el alcalde sea separado de sus funciones como cualquier otro ciudadano.

“De nuestro amparo, hoy tuvimos audiencia y mañana sabremos el sentido del juez federal; para mí no existe riesgo, pero estaremos pendientes de la decisión del juez de distrito”, quien se encuentra evaluando el amparo.

Adelantó que será hasta que se agiten los tres meses marcados dentro del proceso cuando el presidente municipal vuelva a acudir de manera ordinaria a la Ciudad Judicial, sin descartar que sea llamado antes y en caso de suceder se presentarán sin contratiempos.