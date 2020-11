Antonio Villalobos se defiende de acusaciones del hermano del gobernador

Al dar respuesta a diversos cuestionamientos de los medios de información, el edil capitalino, Antonio Villalobos Adán, señaló en torno a las acusaciones del hermano del gobernador, que no quiere entrar en un conflicto pero tampoco se quedará callado.

"Qué bueno, me da gusto que hablen de ocurrencias, me da gusto que hablen de ciertas situaciones que están pasando aquí; ¿en serio quieren que saquemos los trapos al sol? No quiero ningún enfrentamiento pero hay que preguntarle si quieren que saquemos los trapos al sol. He sido prudente tras la figura y la administración que llevó en este momento, pero si es necesario sacar los trapos al sol, los sacamos para saber cuántas ocurrencias hubo en ese momento",

Por otro lado, el alcalde señaló que un inicio, el Ayuntamiento de Cuernavaca reinstalará a 55 trabajadores que formaron parte de la reestructura financiera y que habían sido despedidos, sin embargo, en esto ponderó la situación económica y de salud por la que atraviesan, que en algunos casos son personas con enfermedades terminales. Casos en los que el extrabajador tenga hijos con enfermedades graves u otras situaciones similares, son los que volverán a sus áreas únicamente y no quienes carezcan de una justificación, insistió el munícipe luego de haber sostenido una reunión con líderes sindicales.

"Nosotros tenemos que ver los números, queremos dejar a Cuernavaca en una situación de prosperidad, tenemos una meta de entre 100 y 120 millones de pesos".