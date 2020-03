Ante cierre de módulos solicitan aceptar credenciales del INE vencidas

Ciudadanos solicitan que les permitan utilizar sus credenciales de elector vencidas ante el cierre de los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional.

Esto luego el órgano electoral anunciará que como parte de las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud y de las autoridades sanitarias del país, sus 853 módulos de atención ciudadana permanecerán cerrados a partir del lunes 23 de marzo y hasta nuevo aviso para prevenir contagios por coronavirus.

Ante ello, Enrique Salgado López, comerciante en Cuernavaca, manifestó comprender la razón por la cual cerraron los módulos de atención; sin embargo, aclaró que dicha decisión le afectará al requerir realizar un trámite bancario para el que su credencial vencida no es recibida.

Para mí que necesitaba actualizar mi credencial de elector sí me afecta porque no puedo llevar a cabo ciertos trámites bancarios y en el banco no me aceptan mi credencial vencida.

En este sentido, María Cantú Campos, estudiante de licenciatura, refirió que si varias instituciones públicas y privadas han suspendido actividades para frenar la propagación del virus, paralelamente las autoridades deben apoyar a los ciudadanos, ya sea dando prórroga para el pago de ciertos servicios o brindándoles facilidades para concluir sus diligencias, como es aceptar credenciales de elector vencidas.





“Agradecemos las medidas que han tomado nuestras autoridades pero también pido que nos ayuden, que busquen la manera de auxiliarnos para no estar además con el pendiente o la incertidumbre de que pasara”, expresó.

Al cerrar los módulos, el INE resaltó que una vez superada la emergencia epidemiológica reprogramará las citas establecidas con anterioridad y reanudará las actividades de atención ciudadana.