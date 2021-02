Ante casos de Covid: Morelos recibe refuerzos del IMSS-Veracruz

Médicos de la Oficina de Representación Veracruz Norte se sumaron a la Operación Chapultepec para apoyar en la atención de pacientes en Morelos.

El objetivo es reforzar a los equipos Covid en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos.

En boletín de prensa, se precisó que este fin de semana, llegaron los tres médicos. Se trata de la doctora Beatriz, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 66 en Xalapa, el doctor Néstor, adscrito al Hospital General de Zona, No. 71, y el doctor José Luis, adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad, No. 14.

Los especialistas se integraron a profesionales de la salud que atienden Covid-19 en la entidad.

“Me gusta ayudar cuando se necesita, a través de mi profesión, se presentó la oportunidad y decidí venir; también, hago un llamado a la población a no bajar la guardia y seguir todas las medidas sanitarias que recomienda el Seguro Social”, dijo la médica Beatriz.

Con información del IMSS-Morelos

