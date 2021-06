[Animalia] ¿Qué hacer si hay una serpiente en casa?

A veces recibimos visitas incomodas en nuestro hogar y no se trata de algún familiar o alguna persona que no deseamos ver, si no de serpientes o culebras que por error entran a nuestra casa, pero, ¿qué debemos hacer ante un suceso de este tipo?

Es claro que no es su habitat natural, pero existen casos donde serpientes o culebras llegan a entrar a las casas, esto se debe a que los hogares se encuentran cerca del habitat natural de los animales y estas entran por equivocación buscando alimento o refugio.

Si bien estos animales sólo buscan, en la mayoría de los casos, alimento, es una realidad que a cualquiera le sacara un buen susto, por ello es importante saber qué hacer en caso de que la situación se presente.

Antes que nada se debe de mantener la calma y analizar la situación, seguramente el animal nos tendrá más miedo a nosotros de lo que nosotros podemos tenerle a él, por ello se debe de tratar de estar relativamente alejado del animal para evitar que éste nos ataque, pues de acuerdo a especialistas, las víboras sólo atacan cuando se sienten en peligro. También es importante perder de vista al animal, es recomendable llamar algún servicio de emergencia o alguna asociación de animales para que ellos puedan hacerse cargo, pero si no se cuenta con el apoyo de ninguna persona especializada, se debe tratar de “atrapar” al animal, una opción puede ser con algún tipo de recipiente con capa para sacarlo de nuestra casa y liberarlo después.

Es importante saber distinguir si la serpiente es o no venenosa, para hacerlo uno se puede fijar en la forma de sus pupilas, si ésta es redonda la víbora en cuestión no es venenosa pero si tiene forma elíptica sí será venenosa, si la nariz es redondeada no será venenosa pero si es puntiaguda seguramente sí, si la cabeza es ancha y el cuello es más estrecho también es una forma para detectar que sí puede ser venenosa.