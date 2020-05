[ANIMALIA] ¿Por qué aparecen lagartijas en la casa?

Escuchas sus sonidos en la mitad de la noche a veces te sorprenden, pero otras te asustan cuando cruzan velozmente la pared de alguna habitación. Sí, son las lagartijas (Geckos).

Quizá no tengan un aspecto muy atractivo al principio, pero ya que te acostumbras puedes descubrir en ellas su lado más tierno e incluso su imagen asociada a la buena fortuna, y vaya si no. Estos animalitos hacen mucho por nuestra familia, ya que ayudan a limpiar los hogares de una gran variedad de insectos.

Tienen la habilidad de trepar por las paredes, techos, muebles, vidrios, y otros objetos gracias a sus extremidades ventosas. Son nocturnas por lo que sus pupilas tienen forma vertical.

A decir de los especialistas, su sonido característico lo utilizan para marcar su territorio, principalmente durante el proceso de apareamiento.

Aunque para algunas madres de familia estos animales no son muy bonitos o no son las “mascotas” ideales, la realidad es que no son venenosas ni afectan la dinámica familiar, por el contrario se comen insectos como mosquitos, moscas, arañas, chinches o cucarachas pequeñas.

Hay que recordar que son ovíparas por lo que comúnmente, este tipo de animales se instalan en las cornisas de los hogares para hacer sus nidos, en los que colocan hasta una docena de huevos que pronto se convierten en nuevos huéspedes. Una casa los dota de alimento y seguridad, pero sólo en las áreas urbanas, ya que en el campo suelen hacer nidos en pequeñas cavidades.

Por lo común su cuerpo mide alrededor de diez centímetros sin incluir la cola, que por cierto, la lagartija puede desprender cuando se siente amenazada. hace para distraer a un posible atacante; sin embargo, la cola volverá a crecer en un lapso no mayor a una semana.

Por lo regular este tipo de reptiles llegan a vivir hasta una década, eso si no lo atrapa algún depredador, que en casa puede ser un gato o perro.

De acuerdo con los especialistas, en el mundo se tienen clasificadas alrededor de cuatro mil diferentes especies de lagartijas, cada una con características particulares.

En Morelos, se han detectado 31 diferentes tipos, los cuales, a su vez, se agrupan en nueve grandes familias y 15 géneros.

Réptiles

El género más diverso de lagartijas en Morelos es el Scelopus. De acuerdo con la Conabio a este género pertenecen 11 especies que viven en las zonas bajas de la región centro y sur hasta en zonas altas con manchones de bosque templado.