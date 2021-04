[Animalia] Libélulas, la magia volátil

Una vez mi abuelito me contó que cuando era niño iba frecuentemente a un arrollito en el que abundaban los Caballitos del Diablo y que esos seres poseían poderes mágicos, algunos eran hadas, me dijo. Desde entonces, me han intrigado mucho estos insectos, son muy raros y sin duda de apariencia mágica. En muchos lugares, su presencia es de buen augurio incluso hay quienes creen que nuestras almas se transforman en estos insectos voladores cuando nuestro cuerpo trasciende.

Los Odonatos son un orden biológico en el que se clasifica a las Libélulas (Anisoptera) y a los Caballitos del Diablo (Zygoptera) hasta ahora, se tiene un registro de 6,300 especies y algunas de ellas son migratorias. En México existen alrededor de 350.

Las libélulas tienen ojos grandes que casi ocupan por completo su cabeza, su cuerpo también es robusto para soportar el tamaño de sus grandes alas. Los machos son muy territoriales y seguramente escucharás un zumbido al golpearse los unos a los otros defendiendo su territorio. Los Caballitos del Diablo son más delgados, con un abdomen más largo que las alas y sus ojos son pequeños y separados, sus colores frecuentemente son muy llamativos. Son insectos acuáticos y se pueden encontrar prácticamente en todos los cuerpos de agua, algunas larvas pueden vivir en agua salobre. Para encontrar pareja, hacen bailes nupciales y posteriormente, las hembras depositan los huevos en el agua. Son carnívoros desde que son larvas y su metamorfosis es simple pues de larva, luego tomarán su forma adulta.

Debido a sus características, los Odonatos pueden ayudarnos a conocer el estado de salud de un ecosistema debido a que es un grupo que es bien conocido por los biólogos, se encuentran en muchos ecosistemas, y algunas especies son muy sensibles a los cambios en la calidad el agua y a las condiciones de su hábitat. Además, también se han utilizado como control biológico de otros insectos que pueden ser dañinos para nosotros los humanos usando las larvas voraces para devorara otras larvas y huevos como de mosquitos, por ejemplo.

La próxima vez que veas Odonatos en un cuerpo de agua, quiere decir que ese lugar es saludable y que hay magia por la visita de estas almas voladoras.