[Animalia] Chicatanas: las viajeras de las lluvias

Hace unos días salí a caminar un rato por la mañana, había charcos porque la noche anterior fue muy lluviosa, pero me vi envuelta entre varias criaturas voladoras. Las aves estaban al asecho y mis vecinos también. Una señora amablemente me dijo que por la tarde me diera una vueltecita a su casa porque haría unos deliciosos taquitos. Estaban “cayendo” montones de hormigas de San Juan, parecía que alguien las había aventado desde las nubes a puños.

Estas hormigas con grandes alas han esperado por al menos 38 meses para madurar y salen cuando las primeras lluvias tocan la tierra. Si las has observado bien, habrás notado que unas son más grandes y robustas que otras y es la principal diferencia entre hembras y machos, ellos son mucho más pequeños.

Realizan vuelos nupciales en los que se aparean y al quedar fecundadas ellas se quitan las alas y empiezan a construir sus nuevos hogares. Son las Reinas de las hormigas del género Atta, coloquialmente conocidas como Chicatanas o Arrieras pero en otros sitios tienen diferentes nombres. Después de que inicia su propio hormiguero, la reina se dedicará a poner huevos para fundar una nueva colonia. Ella vendrá con un paquete integrado de esporas de hongos. Pues estas hormigas que cortan hojas, en realidad, se alimentan de un hongo y las hojas son el sustrato para cultivarlo por lo que mantienen una estrecha relación de simbiosis. La colonia empieza a funcionar con una organización sorprendente. Unas se dedicarán a buscar alimento, otras a la seguridad, otras a la limpieza, otras serán “niñeras” de las larvas, otras se dedicarán a mantener a la reina con todas las comodidades, incluso, otras se dedicarán a remover cadáveres.

Las Chicatanas son muy importantes también cultural y socialmente, como alimento tienen un gran valor nutrimental ya que son una fuente importante de proteína. Gastronómicamente son un deleite para varias zonas del país. Sin embargo, los cambios en los patrones climáticos pueden alterar su ciclo reproductivo, afectando a las poblaciones de estos asombrosos y “viscosos pero sabrosos” insectos.

Al quedar fecundadas, las hembras se quitan las alas y empiezan a construir sus nuevos hogares / Cortesía | Karime Díaz