AMLO respalda a Cuauhtémoc Blanco y no ve problema por su ausencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco ante su ausencia de 17 días. Sin embargo, señaló que será el titular de Gobernación quien dé seguimiento al asunto.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el Presidente declaró que si el mandatario estatal pidió permiso, y es legal, no ve cuál es el problema de la ausencia de Cuauhtémoc Blanco de Morelos y el país.

Además, agregó que se está pendiente de lo que ocurre en la entidad.

"Si es un asunto personal, y se queda el secretario de Gobierno atendiendo, no veo el problema. Además, todos estamos pendientes, todos ayudamos, si alguien falta por una enfermedad, por alguna razón, personal, todos ayudamos, que no sea personal; que no sea ilegal lo veo bien, porque antes a lo mejor ni pedían permiso, o estaban aquí, pero no estaban porque se la pasaban en la frivolidad, entonces de qué sirve estar aquí si vamos a estar en las playas, y por teléfono 'sin novedad'..."





La ausencia del gobernador se oficializó el pasado 17 de diciembre, sin embargo, generó controversia sobre la legalidad. Por ello, se interpuso un recurso ante la Fiscalía Anticorrupción que el martes solicitó a la Secretaría de Gobierno los documentos que avalan la suplencia de su titular.

Al respecto, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que señaló que el oficio de fecha 14 de diciembre, "es un documento público que se encuentra apegado a derecho, pues cumple con los requisitos jurídicos necesarios para su validez, pues fue suscrito por el titular del Poder Ejecutivo y rubricado por el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, además de haberse publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 22 de diciembre del año en curso..."