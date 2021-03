América Preciado Bahena, una aguerrida luchadora social

Pese a las dificultades que pudiera representar el reconocerse como feminista en un país donde cada día 10 mujeres son asesinadas (de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), para América Patricia Preciado Bahena esto nunca fue impedimento a seguir en el activismo en busca de garantizar una verdadera igualdad en derechos a favor de las mujeres pero también de grupos considerados vulnerables.

Desde su época universitaria y al seguir el ejemplo de su padre, quien fue un reconocido activista, la exconsejera presidenta provisional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), América Patricia Preciado Bahena, participó activamente en diversos movimientos sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaem), estando siempre involucrada en cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

América fue designada como presidenta provisional del Impepac el 26 de noviembre por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), después de la destitución de Ana Isabel León Trueba, cargo que ocupo poco más de un mes.

América Patricia Preciado Bahena fue una abogada y maestra en Derecho muy reconocida a nivel estatal, siempre preocupada por los derechos humanos, al dedicarse por años a la defensa de sus pares, pero sobre todo a favor de los derechos de las mujeres, de las personas indígenas y de la comunidad LGBT+, recordó su hermana Ixlol Preciado Bahena.

La psicóloga y también activista feminista expresó a El Sol de Cuernavaca que su hermana junto con otras feministas lograron después de un arduo trabajo, en 2011, que se tipificara el feminicidio en Morelos, esto al formar parte del Comité contra el Feminicidio en la entidad, “América con otras feministas hicieron un largo trabajo para que esto fuera posible”.

América Patricia Preciado Bahena, la exconsejera presidenta provisional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) \ Cortesía | Familia Preciado Bahena

Si bien América Preciado Bahena era una mujer con un carácter fuerte, de igual forma brillaba por su tenacidad, inteligencia y compasión para ayudar a otras personas, “sé que soy su hermana pero sí tenía una capacidad muy amplia de inteligencia, era de un carácter en general fuerte aunque a veces dulce para ayudar a otras personas pero si creo que era una mujer muy fuerte y valiente”.

Para Ixlol Preciado Bahena su hermana, América Preciado Bahena, fue una de las personas que aporto mucho en el movimiento feminista en Morelos, a pesar de las complicaciones que podría tener asumirte de esta forma, nunca fue una justificación o razón para que la exconsejera electoral dejara de lado su ideología e intención de un mejor presente y por ende, futuro.

“Cuando empezamos, sobre todo ella, en el activismo no era lo que es ahora no había tantas oportunidades de que fuéramos escuchadas o que lo que dijera una mujer fuera tan tomado en cuenta, si ahorita tenemos dificultades hace algunos años era todavía más complejo, una velar por los derechos de las mujeres y dos asumirte y nombrarte feminista porque ahora sí te nombras feminista no te llegan a ver tan mal aunque todavía hay quien sí, pero hace algunos años cuando te nombrabas feminista implicaba un trato de rechazo de otras personas y creo que América si fue de las personas que aporto mucho en el movimiento feminista en Morelos”.

Desde muy joven a América Preciado Bahena le nació el interés por todo lo relacionado con la paridad pero también con las elecciones, después de trabajar en distintos espacios en materia electoral decidió participar en la convocatoria para consejera electoral del Impepac, tras largos meses de estudio, pruebas y espera pudo formar parte del Consejo Estatal Electoral, a un mes de arrancar el proceso electoral 2020-2021.

Cortesía | Familia Preciado Bahena

Entre los grandes temas que quería impulsar desde ésta trinchera era la igualdad en cuanto a los espacios de decisión a los que podían acceder tanto las mujeres, como personas indígenas y de la diversidad sexual; pensaba que llegando a este espacio podría generar buenas acciones encaminadas a que las personas de grupos considerados vulnerables pudieran llegar a ocupar un cargo elección popular y que su historia cambiara.

“Yo creo que tenía una agenda muy clara; sin embargo, muere joven de una forma un tanto inesperada y creo que a ella le hubiera gustado sí poder forjar algo más real para las personas de grupos vulnerables porque ya hay muchas cuestiones que están escritas pero que no se llevan al ejercicio práctico y a la igualdad sustantiva, están escritas pero creo que eso le falto, culminarlo y le hubiera gustado mucho poder verlo”.

Ixlol Preciado Bahena reconoció que las enseñanzas o la herencia que ha dejado su hermana es muy amplia, resaltando que era una persona que demuestra no necesitas de compadrazcos o de alguien que te ponga en un puesto, siempre se gano los lugares y espacios a los que ella llego a trabajar por su conocimiento, su tenacidad y la prueba de ello es el Imepepac, “que por tus propios medios y luchando contra muchas cosas puedes obtener lo que tu quieres a pesar de ser mujer en un mundo muy machista”.

Al recordar a la exconsejera presidenta, Pedro Gregorio Alvarado Ramos, actual consejero presidente provisional del Impepac, señaló que previo a ser compañeros no tenía el honor de conocer a la abogada, una persona que describe como excepcional, amable, muy generosa, amistosa y luchadora de las causas feministas; desde un principio, aseveró, se generó una relación muy cordial entre todos los integrantes del Consejo Estatal Electoral, misma que permaneció hasta el deceso de la consejera electoral.

“Era una persona excepecional en verdad son de esas personas que conoces en un lapso muy poco de tiempo pero que llegas a tener una relación tan afectiva que todavía duele su partida, era una persona que sabía escuchar y que cuando estuvo en la presidencia provisional tenía mucha paciencia con nosotros los consejeros, aún incluso estando enferma le preocupaba mucho, no nada más su salud, sino la salud del instituto. Era una persona muy entregada, estaba consciente del papel que como consejeros electorales desempeñamos y estaba muy comprometida, era una persona íntegra, honesta, de verdad se le extraña mucho”.

El pasado siete de enero, tres días después de informar dio positivo a Covid-19, América Patricia Preciado Bahena perdió la batalla contra este virus que sigue azotando al país y al mundo.

q. e. p. d.