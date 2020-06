Amenazan rechazo a reforma electoral

A partir de este miércoles, alcaldes iniciaron a el análisis de la reforma electoral aprobada por el Congreso del estado, advirtiendo que si las modificaciones hechas a la Constitución Política no benefician a la ciudadanía, el Constituyente Permanente la desechará.

El presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para el Estado de Morelos (Idefomm), Adrián Cazárez González, informó que el día de ayer sostendrían un encuentro de forma urgente para determinar el posicionamiento que tomarán en conjunto, toda vez que no conocen el sentido de la reforma.

Precisó que en ningún momento los legisladores locales sensibilizaron con ellos la iniciativa que incluye diversos cambios en la elección de las autoridades municipales, como es “que las presidentas o presidentes municipales, síndicas o síndicos y regidoras o regidores de los ayuntamientos, por elección directa, podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de gestión consecutiva”.

“Ahora ocupan el voto del Constituyente Permanente y es ahí cuando nosotros estamos valorando si lo hacemos o no lo hacemos, en pro de que si le va bien a Morelos levantamos la mano, pero si no, con la pena vamos a emitir un no”, afirmó.

El proyecto de decreto aprobado con 13 votos la madrugada del día de ayer fue enviado a las oficinas del Idefomm, requiriendo al ser una reforma constitucional, la aprobación del Constituyente Permanente, es decir los Cabildos, si el 50 por ciento más uno lo validan, regresa al Congreso para que se dé la declaratoria de validez constitucional a más tardar el próximo viernes. Cazárez González rechazó que estén trazando negociaciones con los parlamentarios para avanzar.

El proyecto establece que las dos primeras regidurías en los cabildos serán ganadas en las urnas y las restantes por asignación, sin que ningún partido pueda tener más del 60 por ciento de los espacios.

De igual modo, reduce el número votos necesarios de los municipios, de las dos terceras partes del total, al 50 por ciento más uno, para validar reformas a la Constitución Política local, como es el caso actualmente de la reforma electoral.

REFORMA ELECTORAL NO ERA TEMA PRIORITARIO

Para el Fondo de Lucha por la Democracia, A.C. la Reforma Política-Electoral que fue aprobada por la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos no era un tema prioritario en la agenda ciudadana, ni mucho menos en la agenda política.

Jorge Juárez Morales, representante de la asociación civil, dijo que no ve como esta reforma pueda mejorar las condiciones del sistema político de la democracia en el estado. "Más bien parecen medidas improvisadas".

Juárez Morales dijo que sería importante conocer en que se basaron los diputados para definir cuantos más integrantes son necesarios; así como se argumento hace tres años que se buscaba disminuir el gasto en el Congreso siendo ahora el argumento de que se quiere tener mayor representación, "pero sería importante conocer los motivos reales, pues si aumentaron cuatro, cinco o seis diputados a la nómina, porqué no aumentar a 10".

CRITICAN ABOGADOS LA REFORMA

El Foro Morelense de abogados Pedro Martínez Bello, criticó la reforma que por la madrugada aprobó el Congreso local, al advertir que en realidad el aumentar el número de legisladores no beneficia a los ciudadanos solo a la clase política. Pidió a los ciudadanos no olvidar a quienes volverán a pedir el voto para continuar en los cargos que hoy tienen.

El abogado expuso que la aprobación que realizaron los diputados no se hizo con la aprobación ciudadana, sobre todo si se toma en cuenta que los diputados persiguen intereses personales o de partido político sin tomar en cuenta las grandes necesidades que enfrenta hoy la sociedad morelense.

“Yo por ejemplo no he visto hasta hoy alguna acción legislativa tendiente a disminuir el gran impacto económico que está trayendo la emergencia sanitaria en los morelenses, o alguna otra gestión que realicen ante la CFE, por los altos cobros en la tarifa o incluso una gestión en los ayuntamientos para que no les corten el suministro de agua potable a los ciudadanos que registran un adeudo o retraso en sus pagos”.

Lo que sí es evidente esta ansiedad que tenían como para que de madrigada, y casi de manera furtiva realizan una reforma a la constitución política y a la reforma electoral así como a la Ley Orgánica Municipal en donde se aumenta el número de diputados; algo que dijo es incongruente porque mientras que se anunció como en los gobiernos de la república y hasta en algunos gobiernos locales se pretende recortar a la clase trabajadora, pero por el otro lado se privilegia a la clase política en Morelos.

Recordó además que el Congreso morelense es de los más caros en el país, que anualmente gasta 450 millones de pesos, por lo que no es nada halagador que en este momento cada diputado cuesta a los morelenses cerca de 25 millones de pesos, y el hecho de aumentar el número de diputados y regidores trae como consecuencia una excesiva carga económica en los presupuestos, por lo tanto, los ciudadanos deben saber y conocer que el instrumento político y jurídico que se tiene para cambiar este tipo de cosas cuando no funciona el voto, y la gente debe tener presente esto cuando los políticos salgan a repartir una botella de gel antibacterial, una despensa o un cubre bocas, pero en realidad no están ayudando a la economía de los morelenses, sino a promoverse políticamente.

Con información de Israel Mariano y Dulce Gaviña