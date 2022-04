Amenaza de nuevo incremento al kilo de tortilla

Si sigue subiendo la tonelada de maíz, para el mes de mayo hay el riesgo de otro “ajuste” al precio de tortillas, reveló Horacio Brito Flores, Delegado en la zona sur de la Cámara de la industria de producción de masa y tortilla, luego de advertir del incremento constante a los insumos y refacciones (CIPMT).

Luego de reconocer que los agremiados de Zacatepec y Tlaquiltenango desde el mes de enero hicieron un ajuste al precio y subieron el kilo a 25 pesos, aceptó que en municipios como en Jojutla, aún se puede encontrar el kilo de la tortilla entre los 18 y 23 pesos, en Tlaltizapán está en 23 pesos y en la zona sur poniente varía entre los 20 y 23 pesos.

Brito Flores, destacó que el problema de la inestabilidad en los precios se dieron desde el año pasado, a raíz del incremento a la tonelada de maíz, el incremento del gas, las refacciones, y se especula qué va haber otro incremento, a consecuencia del alza de los fertilizantes que es la fecha que por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el precio de los fertilizantes no ha dejado de subir.

Advirtió que esto traerá en consecuencia un alza en los productos del campo, no solo de la producción del maíz, “mientras no haya estabilidad en los precios del abono nos preocupamos, se tendrán que ir a justando los precios porque no hay subsidios que puedan amortiguar estos altos costos".

“Estamos ya comprando el maíz Sinaloa a 9 mil 150 la tonelada, y no dudo que para el mes de mayo llegue a los 10 mil pesos la tonelada, y si esto llega a suceder, se van a tener que hacer nuevos ajustes, ya que el gas está por llegar a 15 pesos el kilo, cuando en enero se estuvo comprando a 11 pesos".

También están esperando que el Gobierno Federal logre un acuerdo para la compra de maíz para alimento del ganado como el maíz amarillo, que permita estabilizar los precios del mercado nacional, y sacar la producción que se sabe están acaparando en las bodegas, “solo así se podría aguantar nuevo incremento” dijo al reconocer que los molineros de Tlaquiltenango y Zacatepec no pueden hacer un nuevo ajuste, pero no se descarta lo hagan en el resto de los municipios donde el precio ésta en menos de 25 pesos.

Y mostro el documento donde les dará conocer un incremento del 3.5% en la maquinaria y refacciones. Otro de los riesgos es que se caiga la producción del maíz por falta de fertilizantes y eso sería otro problema no solo de este sector, de todo el país ya que el campo es el que produce los alimentos y no van a tener como producir.





