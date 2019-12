Amedrentan a los campesinos

El presidente del comisariado ejidal de Jojutla, Ciro Olguín Malpica, rechazó que se esté extorsionando a la concesionaria de la Autopista Siglo XXI, y aunque ya les hicieron llegar rumores de que fueron demandados, reconocen que sólo tratan de amenazarlos e intimidarlos para que desistan, pero ya aguantaron nueve días y no van a declinar por esa demanda.

Aunque oficialmente no han sido notificados de la carpeta de investigación que levantó el director de la concesionaria de la Autopista Siglo XXI, Francisco Ramírez les hizo entrega de un documento con una serie de advertencias, que de inmediato consideraron amenazas.

Olguín Malpica reconoció que se les ha dicho que los daños a las tierras de uso común ya fueron pagados, sin embargo hay una serie de irregularidades con las que se les ha sorprendido y dado largas, se firmaron convenios que no han cumplido en tiempo y forma, como la construcción del puente, un camino de saca, entre otros daños adicionales.

Lamentó que se pretenda dividir a los ejidos, metiendo cizaña, "pero no es más que una estrategia para presionarnos y que levantemos el bloqueo".

“Ya no vamos a perder el tiempo, si quieren resolver tienen que venir y que se tomen los acuerdos para resolver de una vez por todas” dijo al manifestar que ya esperaron 13 años con falsas promesas y ahora que decidieron bloquear y mantener el bloqueo hasta que les resuelvan no van a declinar con ese tipo de demandas.

Rechazaron que sean actos de extorsión el demandar lo que por justicia les corresponde, por lo que solo esperan que las autoridades competentes para negociar y llegar a sus acuerdos; “no hay dialogo, no hay nada, no hay acercamiento y no vamos a liberar la autopista” concluyó.

