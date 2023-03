Ambulantes exigen vender en autobuses privados

El jueves 9 de marzo comerciantes ambulantes tomaron la entrada y salida de la terminal de autobuses Lasser Morelos, para solicitar que se les permita vender de nueva cuenta arriba de las unidades. En el pasado, la riña entre un vendedor ambulante y un chófer de la empresa provocó que se les negara la subida a los autobuses a cerca de 50 vendedores.

Miguel Ángel Sánchez Tellez contó que los hechos ocurrieron el pasado 09 de febrero en el municipio de Xochitepec, Sánchez Tellez señaló que fue amenazado de muerte por el conductor, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) y agregó que desde entonces los choferes no aceptan que se suban a ofertar sus productos.

“Yo tuve un problema con un conductor, entonces a raíz de eso yo levanté una demanda en contra de él, por amenazas de muerte. El señor se bajó, me agredió y todo, y nos agredimos después porque yo ya tuve que meter las manos, me tuve que defender. El señor verbalmente me dijo que me iba a matar”, indicó Sánchez Tellez.

Agregó que su recorrido de venta es desde Temixco al Crucero de la Cruz, pero ante esta problemática disminuyeron sus ventas, por lo que él junto con otros vendedores decidieron tomar otras acciones para exigir a las autoridades de la empresa que se les permita vender en las unidades nuevamente.

Son alrededor de 50 las y los afectados por esta situación, entre vendedores de dulces, pomadas, botanas e incluso cantantes a quienes también les negaron el acceso.

Después de cerca de tres horas de cierre en los accesos y de afectar a decenas de usuarios, cerca de la 13:00 horas se retiraron del lugar.







