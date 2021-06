Ambientalistas: Máquina podría ser la esperanza para nuevos árboles

Durante los últimos 12 años, las organizaciones ambientalistas han solicitado a las autoridades municipales la adquisición de una destoconadora, también conocida como trituradora de tocones, para sustituir a todos los árboles que mueren en las banquetas, camellones o avenidas.

Local Morelos, el segundo estado más deteriorado en materia ambiental





Esta es una máquina de gran potencia que sirve para retirar lo que queda de un árbol caído o cortado, como es parte del tronco y las raíces que en ocasiones se quedan enterradas en el subsuelo. Su precio en internet va de los cuatro mil hasta los 21 mil euros, es decir más de 400 mil pesos.

“Esta maquinaria arranca toda la raíz seca para dejar el espacio para un árbol nuevo, pero hasta la fecha no se ha logrado tener esa maquinaria porque siempre nos dicen a los ambientalistas que no hay dinero para eso, sin embargo, se podría hacer con una retro excavadora”, afirmó Flora Guerrero Goff, integrante de la asociación civil “Guardianes de los Árboles”.

Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

Y es que mencionó que en las zonas urbanas se han perdido muchas especies que no están siendo restituidas para equilibrar al medio ambiente, simplemente porque donde hubo un árbol queda un tronco y no hay “interés por ese tema, no hay presupuesto etcétera y esto va a seguir porque se requiere de voluntad”, mencionó.

Durante cada temporada de lluvias decenas de árboles caen en todo el estado de Morelos y el procedimiento que se sigue por parte de las autoridades de Protección Civil, es cortarlo para retirar el tronco pero nunca la raíz a menos de que durante su caída esta quede expuesta.

Es por ello que Flora destacó que se requiere de una máquina especial para que cada árbol que muere se convierta en uno nuevo.

Local Llaman ambientalistas a realizar reforestación consciente en Morelos