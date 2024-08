Organizaciones quieren participar en mesas de discusión sobre el transporte

Integrantes de diversas organizaciones de Morelos solicitaron ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado que, una representación de la sociedad civil esté presente en las mesas de discusión sobre el ajuste a la tarifa mínima del transporte público.

Lo anterior lo dio a conocer Diego Torres, vocero del colectivo "Colonias Unidas de Cuernavaca", quien explicó que, para que exista un balance en la próxima reunión, donde estarán presentes presidentes de organizaciones de rutas, así como el titular de la SMyT, también debe estar un grupo de ciudadanos.

Organizaciones civiles entregaron un escrito ante la SMyT para reiterar su rechazo al incremento de la tarifa mínima del transporte público, indicó Diego Torres, vocero de “Colonias Unidas de Cuernavaca”



"Creemos nosotros con argumentos duros y datos reales, como es absolutamente inviable y una locura ese aumento. Lo primero que hemos pedido, es que si sale de los bolsillos de los usuarios, no es posible una negociación entre el Gobierno y transportistas, sin una representación que balancee por parte de los usuarios", señaló Diego Torres y agregó: "Los usuarios también tienen muchas quejas, también tienen una opinión".

Reiteró que el próximo viernes 30 de agosto van a caminar en la avenida Plan de Ayala con rumbo a las instalaciones de la SMyT, bajo la consigna de:

Ni hoy, ni en enero, no al aumento

Por último, Diego Torres comentó que: "De entrada no estamos dispuestos a discutir ni un peso de aumento si no es con los acuerdos previos, se supone que con el aumento que nos aplicaron en la pandemia y que está por encima del costo de este servicio que hay en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, habría una modernización y cambios que no se hicieron".