Alertan por falsos gestores para trámites de pasaporte

El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de Morelos, Anselmo Zannata Cazares pidió a la población que está en busca de realizar el trámite de su pasaporte que lo realice en manera directa en las delegaciones y oficinas de enlace o a través de los canales de información a fin de evitar ser víctima de algún delito.

Dijo que realizar este tipo de trámite en otros lugar puede representar un riesgo ya que puede tratarse de falsos gestores quienes hagan mal uso de los datos personales, además de los cobros que hacen son excesivos.

"Todo trámite que se realice en lugares que no son oficiales pone en riesgo a la persona, ya que se pueden exponer sus datos personales, que es información sensible, además les hacen cobros excesivos por un servicio que no se debe de hacer por particulares".

El funcionario recordó que este es un trámite gratuito y que única y exclusivamente se paga por los derechos y la vigencia del usuario que solicita el pasaporte y que no se debe de pagar por alguna otra cosa.

El funcionario informó que a través del sitio oficial www.citas.gob.mx se puede conocer la disponibilidad que hay en las oficinas de Relaciones Exteriores, los requisitos y costos, por lo que no deben de ingresar a otros sitios.

"La recomendación es que realicen los trámites de manera directa en las delegaciones y oficinas de enlace o a través de los canales de información, como lo es el centro de información telefónica nacional que es el 800 80 10 773 que funciona de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas, o en la página de internet".

Cabe mencionar que la oficina principal se ubica en la ciudad de Cuernavaca, y en la región oriente hasta el momento no hay una oficina de enlace, por lo que se puede solicitar información en las direcciones municipales de relaciones internacionales o asuntos migratorios.