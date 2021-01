Alerta Yautepec sobre hospitales saturados

Autoridades del municipio de Yautepec alertaron que ante el incremento acelerado de casos positivos de Covid-19 en la entidad, los hospitales se encuentran en su límite de pacientes, por lo que en estos días se pone en riesgo el traslado de ellos al buscar un hospital en donde puedan ser recibidos.

Señalaron que a pesar de los esfuerzos por atender a pacientes Covid, paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Yautepec, no logran que los reciban en los hospitales porque se encuentran al límite de su capacidad.

Por lo que señalaron que es importante que la población considere que en este momento se pone en riesgo la vida del paciente, si en la búsqueda de camas disponibles se tarda más de dos horas en la ambulancia.

Esto al referir que lamentablemente el Centro Regulador de Emergencias Morelos (CRUM), informó desde el viernes que no ponen en riesgo la vida del paciente Covid y no los trasladen ya que no serán recibidos en hospitales, debido a que ya están saturados.

Por eso, la autoridad municipal hizo un llamado a la población para que extreme medidas preventivas utilice permanentemente el cubrebocas, se lave las manos con agua y jabón de manera constante, utilizar gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento y mantener la sana distancia, no asistir a eventos y lugares públicos, pero principalmente quedarse en casa.