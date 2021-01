Alejandro López “Perutzi” busca 3 mil firmas para candidatura

Alejandro López Arce, conocido en el periodismo como “Perutzi” busca el apoyo de ciudadanos para ser candidato independiente al Distrito local número 1, para lo cual requiere de al menos 3 mil firmas. “Que sea la gente la que me tenga que exigir y reclamar, y no un partido político”, comenta sobre la razón de porqué buscar la candidatura independiente y no bajo las siglas de una estructura partidista.

En su moto como único medio de transporte, asegura que es con recurso propio y el de su familia como va de una colonia a otra buscando las firmas de la población, la cual ha expresado la “decepción” por la clase política.