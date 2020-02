Alejandro Arenales un incansable guerrero

"¿Por qué yo me enfermé; me voy a curar o me voy a morir?", son las preguntas más frecuentes que Alejandro Arenales, de 10 años, hace frecuentemente a su mamá. Él padece de leucemia y necesita un trasplante de medula ósea; sin embargo, la situación económica que padece su familia no es alentadora. Por ello han comenzado a trabajar con grupos sociales para rescatara a Alex.

Carolina Teresa Arenales es madre de Alex. Ellos viven en la colonia Hermenegildo Galeana, en el municipio de Cuautla. El 28 de agosto del año pasado Alex fue diagnosticado con leucemia, y a partir de ese día la vida les cambió.

Para Alex y Carolina el proceso ha sido muy difícil; no sólo deben luchar con la noticia, sino también con los problemas físicos y emocionales que implica la enfermedad.

Lo que más duele son las preguntas que hace, a las cuales uno no sabe que responder, ¿Por qué yo me enfermé?, ¿me voy a curar o me voy a morir?; eso me da mucha tristeza, pues es algo muy difícil; lo único que le contesto es que tenemos que hacer mucha oración y pedirle a Dios que todo pueda estar bien.

Alejandro actualmente acude al Hospital del Niño Morelense, él necesita un trasplante de medula ósea y aunque ya buscaron con autoridades esta opción, él fue rechazado ya que no cumple con el protocolo para ser trasplantado, pues necesita tomar antes un medicamento para que pueda ser trasplantado; el medicamento debe de ser consumido al menos por tres meses consecutivos y cada medicamento tiene un costo promedio de 30 mil pesos.

Grupos sociales y de motociclistas se han solidarizado con la familia.

Nosotros pedimos apoyo para poder comprar el medicamento; el Hospital del Niño Morelense no lo entrega, pues no lo hay, no hay abasto de medicamentos y es necesario que mi hijo los tome, comenta Carolina.

El grupo de paramédicos Omega, así como un grupo de biker han acudido al hogar de Alex para apoyarlos. Asimismo, un grupo de vecinos han comenzado a organizar una kermes esto para poder recaudar fondos y el medicamentos pueda ser comprado.

El dinero no va a salvar a mi niño, pero quizá pueda darle una oportunidad al adquirir esos medicamentos, es gente buena quien nos hs ofrecido ayuda y esperamos que si lo podamos lograr.