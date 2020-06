Alcaldes rechazan la reforma electoral

La mayoría de los ediles ha manifestado votarán en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado al considerar no tienen el tiempo suficiente para analizarla, confirmó Adrián Cázares González, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm).

Tras sostener este miércoles una reunión urgente, destacó que una gran cantidad de ediles coincidieron en rechazar el proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones para la elección del 2021, por lo cual emitieron ya actas a los Cabildos con el voto en sentido negativo.

Sostuvo que hasta el día de ayer recibieron la minuta por parte del Poder Legislativo, teniendo la intención de que puedan aprobarla antes del día de hoy, algo que para el alcalde de Zacualpan de Amilpas le pareció imposible, toda vez que requiere analizarla y conocerla a fondo.

“Lo estoy analizado pero en un inicio sería en sentido negativo porque no la conozco. La minuta me la enviaron hoy, no ha habido acercamiento ni diálogo con ellos, yo no sé como pretenden que aprobemos algo desconociéndolo y sin comunicación.

No obstante, Cázares González, refirió que al final será una decisión de cada uno de los Cabildos, si es que aprueban o desechan la reforma político-electoral impulsada por 13 diputados locales.

Al ser una reforma constitucional, los parlamentarios requieren la aprobación del Constituyente Permanente, los Cabildos, si el 50 por ciento más uno lo validan, regresa al Congreso local para que se dé la declaratoria de validez constitucional y así sea una realidad en Morelos las modificaciones electorales que no solo garantizan la paridad total en todos los cargos sino también sanciona la violencia política de género y aumenta el número de diputados, de 20 a 24.

La propuesta esta justificada “con el propósito de resarcir la deuda histórica hacia las mujeres y los pueblos y comunidades indígenas”; sin embargo, también da la oportunidad a los partidos políticos nacionales que habiendo participado en una elección anterior obteniendo el umbral de votación en el Estado y hayan optado por su registro local, no sean considerados de nueva creación, respetándose su antigüedad y pudiendo fusionarse o incorporarse con uno o más partidos locales o nacionales.

De igual forma, incide en los municipios al señalar que los regidores podrán ser electos por el principio de representación proporcional, mientras que los ediles y síndicos por mayoría relativa; además de que que ningún partido político podrá tener más del 60 por ciento de los regidores.

Los cabildos comenzaron a sesionar de manera urgente a partir de este jueves