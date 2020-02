Alcaldes de Morelos esperan diálogo con el Ejecutivo

Este martes 4 de febrero, los 23 alcaldes que se manifestaron en plaza de armas con sus trabajadores y los integrantes de sus cabildos, esperan escuchar que el Ejecutivo estatal intervendrá ante el Congreso local con el fin de que sean aprobadas sus leyes de ingresos sin modificaciones sustanciales. El fin de semana exigieron que la decisión de los diputados no esté basada en tintes políticos.

El pasado sábado, contingentes que acompañaron a los presidentes municipales en un mitin, recriminaron la actitud de al menos siete diputados -por lo tanto no son todos- los que han tratado de ensuciar la inconformidad de los alcaldes diciendo a la gente que quieren más impuestos; "no queremos dañar la economía de Morelos, no le estamos jugando al traidor del pueblo, hemos pedido trabajar y dialogar en conjunto, poner las cartas sobre la mesa y encontrar mejores condiciones para Morelos, pero al final no se entendió -por parte de los legisladores- y se sacrificó a los municipios", sostuvo el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso.

En una acción que evidentemente fue histórica, la mayor parte de los presidentes municipales lamentaron la actitud del Congreso, "esta es una lucha por el desarrollo de nuestro estado, esta lucha es por su futuro, por llevar servicios elementales a las comunidades con mayores necesidades, esta lucha sí tiene una bandera y se llama estado de Morelos", subrayó, Sergio Olivera alcalde de Totolapan.

Recriminaron que el Congreso haya desprotegido al campo; "qué tristeza que piensen en un presupuesto paupérrimo para la educación, que descuiden la salud con tan pocos recursos, y esta lucha es por eso, y por conseguir el Morelos que todos anhelamos".

Insistieron que no realizarán bloqueos porque su reclamo será pacifico, contrario a las amenazas y advertencias de un grupo reducido de legisladores que ha amenazado con hacer auditorias especiales a las finanzas municipales, y el "que nada debe nada teme", y pueden acudir y revisar todo lo que quieran.

En eso que consideran que son más bien mensajes e intentos por intimidar a los presidentes y a los cabildos "que vayan a espantar a su abuela porque a los presidentes no los van a espantar".

Mientras, sus seguidores que prácticamente llenaron la plancha de plaza de armas, gritaban "no están solos", también rechazaron a los diputados como Rozalina Mazari, Marcos Zapotila y Dalila Morales, a quienes señalaron de ser los autores del rechazo a la miscelánea fiscal de los ayuntamientos.

Urgieron de manera conjunta a los diputados a legislar sin tintes políticos o pensando en las próximas campañas; por ello, expresó el presidente municipal Antonio Villalobos Adán, si en verdad los diputados quieren hacer auditorías, a Cuernavaca le urge una para que "encuentren lo que yo encontré y que lo hagan público".

Durante casi dos horas con la participación de un alcalde por cada zona de Morelos, los presidentes manifestaron que hay confianza de que una vez que se reúnan este día con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, podrá intervenir ante los diputados y que no sean los municipios morelenses quienes paguen todas las facturas; "porque al gobernador también le preocupa Morelos y no nos va a dejar solos".