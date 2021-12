Alcaldes abandonan programa anticovid

El cierre de las administraciones municipales ha comenzado a generar dificultes en la logística del Programa de Vacunación contra Covid-19, iniciada desde el pasado mes de febrero de este año, pues en general los alcaldes han mostrado renuencia a colaborar con sillas, lonas, apoyo vial y de protección civil, así como para instalar sus propios módulos; a diferencia de meses anteriores en donde mostraban entusiasmo de participar, dijo el coordinador del programa, José Miguel Ángel Van Dick Puga.

El coordinador de la Brigada Correcaminos respondió que uno de los retos más importantes que se enfrentan al cierre del año es la falta de cooperación con los ayuntamientos, pues a diferencia de meses anteriores, los ediles han mostrado falta de respuesta, es el caso del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, en donde se optó por pedir el apoyo de otras áreas como la dirección del Hospital Centenario de la Revolución, ya que asegura, está en riesgo la jornada para tercera dosis de adultos mayores por falta de módulos.

“Además en algunos casos los ayuntamientos ya no nos ayudan, ya no están cooperando con nosotros; ahorita estoy viendo si abrimos en Emiliano Zapata o no porque ya el presidente municipal no nos quiere prestar las cosas, ya con los presidentes municipales que van de salida ya no nos están apoyando como antes y eso es muy complicado para nosotros, no podemos hacer todo, es imposible”.

Confirmó que dentro de las incidencias en la jornada de vacunación de adultos mayores de 60 años, quienes están recibiendo su tercera dosis de refuerzo (AstraZeneca), está una persona que falleció media hora después de arribar al módulo de la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, “se comenzó a sentir mal y aunque aplicamos los protocolos, llegó la ambulancia, la persona falleció, luego nos informaron que era una persona diabética, hipertensa mayor de 70 años de edad”.

Por esta razón, pidió a las familias no enviar sólos a los adultos mayores, llevarlos hidratados, alimentados, que tomen sus medicamentos a fin de que no sufran algún problema a la hora de esperar.

Van Dick Puga dijo que durante diciembre la brigada seguirá trabajando, salvo los días 25 y 31 de suspenderán actividades debido a las festividades y que este no sea un motivo para generar problemas en la logística.

Para este martes 14 de diciembre fueron cuatro módulos de vacunación habilitados en Cuernavaca: Hospital Militar de avenida Domingo Diez, el 3er Regimiento de Infantería en avenida Emiliano Zapata; el Centro Integrador Chamilpa y la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, mismos en donde se aplican terceras dosis en adultos mayores de 60 años de edad.

A este grupo también se atienen en Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Hueyapan, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Xochitepec, Xoxocotla, y Zacatepec.

“Ya concluidos tenemos Coatetelco, Jonacatepec, Jantetelco, Temoac, Tepalcingo, Tlayacapan, Totolapan y Zacualpan de Amilpas, nos quedan pendientes y concluimos la próxima semana ya con Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Yautepec y Yecapixtla”.