Alcalde electo de Xoxocotla tomará protesta el primero de enero

Confirma Benjamín López Palacio que la Sala Regional ratificó la resolución del Tribunal Estatal Electoral y reconocen el triunfo y como presidente electo del municipio indígena de Xoxocotla, tras prolongado litigio, de los dos proceso electorales que se vivieron en este municipio indígena de Xoxocotla al que hizo el llamado a la unidad.

Entrevistado en un espacio de su casa en el centro de la población, el hermano del acaecido Juan López Palacio, quien ganó las elecciones del 06 de junio que llevaron a cabo al margen de las autoridades municipales y electorales, y que al fallecer de un infarto, surgen dos presuntos presidentes electos, uno es el suplente y otro el que encabezó la planilla que quedo en segundo lugar. Y quienes emprendieron fuertes impugnaciones, lo que llevó a ordenar nuevas elecciones.

En esta segunda jornada electoral participó y gano Benjamín López Palacio, proceso que también fue impugnado y tras largo litigio en los tribunales finalmente la Sala Regional de la Ciudad de México, refrenda la resolución del tribunal Estatal Electoral que tras acatar que sea una asamblea la que valide los resultados de una u otra elección, es la asamblea que le da el respaldo a la candidatura de Benjamín López Palacio a quien se le reconoce como presidente municipal electo.

Sin embargo aún falta la resolución de la sala superior, pero por lo pronto López Palacio ya se prepara para tomar protesta el primero de enero y nos dice; “después de mucho trabajo se hizo justicia, los tribunales del Estado de Morelos avalaron la asamblea general y la sala regional de la ciudad de México también, por lo que técnicamente ya se ganó y no es un triunfo como si fuera un trofeo, es un triunfo porque al final la comunidad ganó, fue la que botó y eso es lo justo”.

De ahí que consideró que todo esto ha retrasado muchas cosas, ya que no podían adelantar nada, ni presentarse ante las diferentes dependencias como lo ha estado haciendo en las últimas semana, y ahora se atraviesa el periodo de vacaciones y no han integrado la comisión para la entrega recepción, por lo que todo ese proceso se quedará para el mes de enero.

Dijo al adelantar que la toma de protesta será el día primero de enero a las 4 de la tarde, en la Unidad Deportiva de Xoxocotla; “estamos invitando a toda la comunidad, pensamos que el festejo es de todos, porque todos participamos, unos coma candidatos, otros como regidores, otros como como votantes, como ciudadanos en las mesas de cómputo y todos participaron y este es un triunfo de todos y todos tenemos que estar ahí. Vamos a hacer una pequeña comida y luego un pequeño baile para que la gente se lo disfrute”.

La entrega recepción contempla se puede llevar en el mes de enero: “estamos muy atrasados, todos los tiempos nos han ganado, yo en lo personal he tenido que presentarme a las diferentes instituciones es algo complejo, intenso y creo que estamos en tiempo y los abogados están checando todo eso y creo que está bien, no creo que haya ningún problema porque la comunidad ya está enterada, estamos ya todos muy desgastados muy cansados y creemos que esto ya será de forma pacífica”.

Sabe que tendrá que enfrentar el pago de aguinaldo de todos los despedidos, pero ese asunto lo tendría que checar los abogados y ver la situación legal porque como trabajadores tienen derechos y si hay algo mal hay que corregir, estoy en la mejor disposición de acatar lo que la de Ley manda, y no descarta tener que asumir el pago de los aguinaldos porque ellos trabajaron y tienen derecho a su salario, indicó.

Otro problema será conseguir un nuevo inmueble para la sede del Consejo Municipal, ya que el que están rentando actualmente ya no lo quieren rentar, y reconoció que al momento no han encontrado un lugar adecuado, y están en ese proceso, buscándolo, ya han visitado algunos inmuebles pero no reúne los requisitos, por lo que buscan uno que al menos este junto a la carretera y accesible.