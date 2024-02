Alcalde de Jojutla solicitará licencia para buscar candidatura

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, solicitará licencia para separarse del cargo a partir del primero de marzo de este año 2024.

Dijo en torno a sus aspiraciones a una candidatura de elección popular como candidato del partido Morena, manifestándose satisfecho con lo que hizo en estos más de cinco años.

“Establece la ley que para poder aspirar a un nuevo cargo que se está ocupando durante 90 días y vamos a solicitar la licencia a partir del primero de marzo”.

El Alcalde reconoció que su partido Morena no ha definido alguna candidatura o espacio y la idea es continuar aportando a favor de Jojutla y todo el estado.

Flores Bustamante habló de una licencia definitiva y dejó claro que existe la posibilidad de regresar, y su confianza de que los trabajos no se detendrán con su suplente, Alan Martínez, quien estaría asumiendo el cargo conforme lo establece la ley, y será la ciudadanía quien decida en las elecciones.

Reconoció que está satisfecho con todo lo que se logró hacer en los últimos cinco años, aunque dijo que "siempre habrá pendientes por atender".

Y es que Flores Bustamante enfrentó diversas responsabilidades y desafíos, manteniendo un ritmo constante de trabajo para abordar las necesidades y urgencias del municipio devastado por el sismo del 2017. Sobre los pendientes, dijo:

“No podemos hablar de pendientes porque todos los días hay necesidades, todos los días hay urgencias, hay problemas para resolver. Es un municipio que tiene una vida muy cambiante y por experiencia que llevo de estos cinco años, te puedo decir que un alcalde no se puede alejar tres días del cargo, porque todo el tiempo están sucediendo cosas. De hecho, han sido muy limitados los días que he tomado de descanso en estos cinco años, he tenido que estar aquí porque las acciones se tienen que tomar día con día. No te podría decir que ya está resuelto esto todo, porque todos los días hay algo que resolver.

“Estoy entregando un municipio más seguro a pesar de las críticas, los desgastes, como lo que pasó en Cuautla que sufrió un atentado un periodista y es lamentable, pero eso aquí no sucede. Ha habido situaciones que lamentar, pero no a tal grado de vivir con miedo, como en otras ciudades del mismo estado y esa es la realidad”.

Refirió que entrega buenas cuentas ya que bajaron los laudos y demandas millonarias que le dejaron, como en otras administraciones, el sistema de agua potable está en números negros, no tiene deudas ni laudos millonarios como Cuernavaca, se están haciendo obras constantes en todo el municipio y estamos entregando nuevas propiedades al municipio.