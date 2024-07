José Luis Urióstegui rechaza cambios legales que benefician a legisladores

José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, expresó su desacuerdo con las recientes modificaciones a la Ley del Servicio Civil aprobadas por los diputados del Congreso del Estado de la 55 legislatura, que facilitarán a los legisladores obtener una pensión.

Urióstegui consideró que estos cambios no son viables por cuestiones de ética, principalmente: "Me parece que no es viable; todos los que tenemos la oportunidad de servir mediante la elección popular debemos sujetarnos a lo que dice el marco legal ya establecido cuando fuimos designados y no hacer ajustes a la ley para tener un beneficio adicional".

Urióstegui aclaró que todos los servidores públicos pueden pensionarse, pero no los representantes como diputados o alcaldes.

Como presidente municipal no me cuenta el salario ni la antigüedad para fines de pensión

El alcalde insistió en que no debería ser posible que regidores, diputados, presidentes municipales y magistrados puedan acumular años de servicio intermitentes en otros espacios públicos para obtener el beneficio de una pensión. Además, admitió no haber leído la reforma en su totalidad, pero señaló que la información que posee es suficiente para rechazar las modificaciones.

Urióstegui también criticó que los diputados legislen en favor de sus propios intereses en lugar de enfocarse en la ciudadanía, subrayando que "todos tenemos derecho a pensionarnos en algún momento, previendo el tiempo que estamos sin trabajar, pero no transgrediendo la ética ni basados en el presupuesto porque disponemos de él. Que sean otros los que lo definan", concluyó el alcalde.

¿Qué dicen las modificaciones?

Anteriormente, la ley no consideraba a los legisladores como trabajadores, sino como patrones, por lo que no podían acumular antigüedad para recibir una pensión.

Sin embargo, con las nuevas modificaciones, el artículo 59 BIS establece que los legisladores podrán acumular años de servicio para aspirar a una pensión, y el decreto será remitido al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Cabe mencionar que esta modificación se aprobó el último día de trabajos legislativos.

No obstante, existe la posibilidad de que el gobernador ejerza su derecho de veto.





Con información de Jessica Arellano