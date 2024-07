Alcalde de Cuernavaca no teme ser destituido: "Hemos pagado las sentencias"

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado asegura no estar en riesgo de ser destituido por incumplir con alguna sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) derivada de laudos pendientes.

Cuernavaca ha tenido durante esta administración un manejo muy responsable de las finanzas. Hemos pagado las sentencias que podrían generar inestabilidad administrativa o riesgo de destitución.José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca.

Tras la reciente destitución del alcalde de Ocuituco, Juan José Anzurez, por incumplir con el pago de un laudo debido al despido injustificado de un policía en 2018, el edil capitalino dijo no temer por esta situación, aunque reconoció que el Ayuntamiento tiene pendiente por resolver algunos juicios que juntos suman cerca de 150 millones de pesos.

“Tenemos en promedio 150 millones de pesos en resoluciones y laudos que no vamos a poder cubrir porque además hay juicios que no están totalmente terminados, otros que ya están concluyendo y hay incidentes de ejecución. Hay algunos que vamos a ganar, espero, y otros que no necesariamente van a tener las condenas que esperan las partes promoventes”.

Asimismo, dijo que pese a ello en su administración están garantizadas las prestaciones de final de año para todos los trabajadores del Ayuntamiento y aseguró que para la siguiente administración no habrá despidos masivos de personal.

Vázquez Luna seguirá al frente en seguridad

De cara al próximo trienio, el alcalde de Cuernavaca señaló que plantea algunos cambios en la titularidad de dependencias, de las cuales se reservó el nombre; sin embargo, confirmó que Alicia Vázquez Luna continuará al frente de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac).

“El primero de enero el Cabildo tomará decisiones con respecto al gabinete, yo estoy planteado cambios”, indicó.