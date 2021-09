Alcalde atiende situación del predio que será Plaza del Mariachi

Tras una semana de manifestaciones, finalmente el presidente municipal, Jesús Corona Damián recibió a los pobladores de Tetelcingo a fin de aclarar la situación en la que se encuentran el predio que se busca sea destinado para la construcción de la Plaza del Mariachi.

De acuerdo con el delegado de Tetelcingo, Lázaro Becerro Beltrán el edil les dijo que en un tiempo no mayor a dos meses tendría alguna repuesta con relación a la situación que guarda el predio ubicado a un costado de la Plaza los Atrios, el cual fue donado desde el 2007 al municipio para construir ahí la Plaza del Mariachi.

En la reunión se tuvo la presencia del director del Catastro, Impuesto Predial e ISABI, Andrés González García quien dijo que el Ayuntamiento de Cuautla no busca quitarle a ningún particular su terreno para donarlo a otras personas. No obstante, dijo que se necesita que se haga la entrega del predio de forma legítima para evitar problemas futuros con la ley. En ese sentido, se dijo que en un plazo no mayor de 2 meses, el terreno de la Plaza del Mariachi ya podría estar escriturado, dependiendo de los ritmos de trabajo del notario público involucrado.

Además de que se explicó que el terreno de la Plaza del Mariachi carece de un documento que avale que el predio en cuestión es propiedad del municipio.

“Aunque el predio fue donado por una empresa privada a los músicos de Tetelcingo, éste aún se encuentra a nombre del particular, no del municipio; por lo que, el Ayuntamiento aún se encuentra en espera de que el notario público libere la escritura pública a nombre del gobierno municipal para proceder a su entrega física”, dijo el funcionario.

Como un apoyo, se informó que se condonará a los propietarios de los dos terrenos todos los recargos y gastos de embargo que tienen, no solamente de estos predios sino el resto de los que tienen en propiedad, que cubren una superficie de 32 mil metros cuadrados, por el orden de los 400 mil pesos.

Lázaro Becerro manifestó que espera que el presidente municipal cumpla con su palabra, y en menos de dos meses ya se pueda contar con todos los documentos del terreno para iniciar con las gestiones de recursos y llevar a cabo la construcción de la Plaza del Mariachi.