Tardará tres años inmunidad al Covid-19

Investigadores de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor) refieren que la vacuna contra la Covid-19 brinda hasta un 100 por ciento de eficacia en los pacientes para evitar síntomas graves o altas probabilidades de morir por dicho padecimiento. Sin embargo aclaran que dicha protección comienza desde el día 22 en algunos casos.

El doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explicó que si bien la vacuna no es un “escudo físico” que evitará que el virus llegue al cuerpo humano, sí impedirá que éste haga todo el daño que hace a quien no ha recibido el biológico.

“La vigilancia debe permanecer entre el día 22 y el día 90 después de haber recibido la primera dosis, en este caso la efectividad es del 76 por ciento, para la segunda dosis aumenta en un 81 por ciento y se ha visto que la vacuna incrementa los anticuerpos hasta cuatro veces más que la protección que se genera en una persona tras haber sufrido la enfermedad”.

Otra de las dudas que aclaró es que la vacuna no brinda una protección esterilizante, “es decir que no neutraliza el virus de manera inmediata, esto no ha sido probado, pero sí que la vacuna sigue siendo efectiva en un 100 por ciento para evitar síntomas severos o incluso la muerte”.

En pacientes que ya tuvieron Covid-19 el biológico permitirá que los síntomas que quedaron como secuelas disminuyan; esta población debe esperar al menos un mes después de haberlo padecido para recibir la vacuna, y mes y medio más para quienes llegaron a una estado de terapia intensiva.

Al ritmo de vacunación actual, precisó que será en un lapso de tres años cuando el país y el estado pueda lograr una inmunidad de “rebaño”, ya que al menos un 80 por ciento de la población haya recibido al menos la primera dosis.

“El gran valor de la vacuna es que puede evitar la muerte en pacientes, pero no debemos generar una falsa idea de protección y dejar de lado las medidas como es el uso de cubrebocas, sana distancia e higiene, ya que siguen siendo propensos a contagiarse y transmitir el virus a otros”.

Todas las personas deben recibir la dosis, salvo aquellas que sean alérgicas a los componentes de la vacuna y que en su caso puedan presentar anafilaxis: que es un proceso inflamatorio violento, pero esto ocurre en una de entre 100 mil personas.

“Algo que debemos destacar es otra razón para cuidarse y esa es que existen variantes del virus que están presentes en el país y que aún no sabemos qué tan esparcidas están. Por lo tanto, estas nuevas variantes son un riesgo que la vacuna puede mitigar, pero entre más gente se siga contagiando, le damos más oportunidad al virus de seguir mutando”.