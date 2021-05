Al mentir pierden credibilidad las y los candidatos: Castro Castro

El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, pidió a los morelenses no dejarse engañar por aquellas candidatas y candidatos que buscan llegar a un cargo de elección popular mintiendo sobre su origen, como han sido las candidaturas indígenas.

Luego de darse a conocer que diversos actores políticos en Morelos se han hecho pasar por personas indígenas y hasta de la comunidad LGBT+ para cumplir con las acciones afirmativas y poder ser candidatos en el proceso electoral en turno, el líder religioso reconoció que esto es un precedente negativo de cómo podría ser su gobierno y la intención que tienen detrás de la candidatura.

“Como pueden comenzar una propaganda poniendo como base una mentira, ahí se ve la clase de intención que tienen, no se puede mentir, engañar, no se puede vestir una personalidad que no se tiene en ese sentido y una historia que no hay”.

Reconoció que este tipo de situaciones quita oportunidades a las comunidades indígenas donde se cuenta con personas que tienen capacidad y liderazgo, que sí son originales y auténticas, a quienes se les debe impulsar; quedando claro que una de las consecuencias lógicas es la pretensión de las y los aspirantes a seguir viviendo del erario público pero no ayudar a la población.

Este lunes habitantes de pueblos originarios de Morelos denunciaron la usurpación de candidaturas indígenas, específicamente en los distritos III, IV, V y X, así como en las plurinominales y en la integración de los ayuntamientos, pese a que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), aprobó, en base a una sentencia, acciones afirmativas para que las comunidades indígenas tengan representación política en los tres órdenes de gobierno.

El jerarca religioso pidió al electorado tener en cuenta esta mentira al momento de emitir su sufragio el próximo seis de junio, manifestando debe ser un factor determinante, puesto que como se va a elegir a una persona que es mentirosa y que parte de un engaño, “creo que es algo que no se debe hacer absolutamente”.

En tanto a las y los candidatos, así como partidos políticos, monseñor los exhortó a tomar en consideración que no pueden pretender servir a la comunidad bajo un engaño, esperando que esto los desanime y reubique de una manera más fuerte, firme y fiel de servirle a la comunidad.

Y es que la candidatura indígena que ostenta Daniel Martínez Terrazas, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Cámara de Diputados por la vía federal, no es la única en Morelos que se ha registrado a pesar de no pertenecer a este grupo considerado vulnerable.

De acuerdo a la nota “Líderes de partidos hacen lo que sea para llegar al Congreso” de El Sol de Cuernavaca, los candidatos del partido de reciente creación, Morelos Progresa y exmilitantes del partido Socialdemócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno, Naida Josefina Díaz Roca y Roberto Yáñez Moreno, lograron sus registros en la lista plurinominal al identificarse como personas indígenas yel último como integrante de la diversidad sexual.

El partido de nueva creación, FUTURO tiene también su propio ejemplo, el exsenador y exdiputado local del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, quien ocupa la primera posición de plurinominales, al catalogarse como indígena.