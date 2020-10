Ahorcan jubilaciones el presupuesto 2021

Uno de los mayores gastos en el presupuesto de 2021 será para curbrir las jubilaciones y pensiones, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y Judicial, señaló la titular de la Secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga. Advirtió que estarán atentos de llevar a cabo un análisis de los decretos de jubilaciones que apruebe el Congreso, a efecto de no poner en riesgo los derechos de los trabajadores, y, como Ejecutivo, hacer el esfuerzo de realizar los pagos correspondientes.

Recordó que actualmente hay 39 mil trabajadores incluidos los organismos descentralizados, mientras, los jubilados y pensionados ya rebasan los 10 mil. “Tenemos el 50 por ciento de jubilados con respecto al número de activos, somos 39 mil trabajadores con todos los organismos descentralizados, pero hay que considerar que las pensiones y jubilaciones que son del Ejecutivo central rebasan a más de 10 mil jubilados y pensionados”.

Y para nadie es un secreto que uno de los mayores gastos el año entrante serán el pago de pensiones y jubilaciones, por eso, será necesario revisar este renglón sin violentar drechos de los trabajadores.

De acuerdo con la organización Morelos Rinde Cuentas que hizo la observación desde el 2019 que hay una lista de jubilados y pensionados del gobierno estatal que representan una pesada carga al presupuesto anual; de una lista de casi diez mil personas mil personas, más de 70 de ellas gozan de pensiones doradas, con ingresos por sus servicios de 37 mil hasta 128 mil; en el caso del Ayuntamiento de Cuernavaca también existe un apartado similar de una lista de mil 145 jubilados y pensionados; 30 de ellos ganan hasta 28 mil pesos, donde destacan exdiputados, exalcaldes y ex regidores.

Hasta el año pasado en este renglón se hacía un gasto de 43.9 millones de pesos, aunque al 2020 esta cifra aumento casi a 47 millones de pesos. Algo que destacó es que hay desigualdad en las jubilaciones, por ejemplo la gran mayoría de la gente está jubilada con 500, 800 y hasta mil pesos mientras que otros ex gobernadores y ex secretarios tienen de cien, 80 y 50 mil "por eso debe haber una revisión para mejorar las reglas en este apartado y no afectar las finanzas y para que haya justicia en las jubilaciones y pensiones, al final lo que se quiere es mejorar este sistema", confió Roberto Salinas que coincide con la secretaria de Administración de revisar este esquema.

Pero las cosas tampoco están muy bien en el caso del TSJ, anualmente se gastan 112 millones de pesos, al año, el más cao es Ricardo Rosas Pérez, expresidente del tribunal, es el primero en la lista, con más de 136 mil al mes. Cabe decir que erario estatal se destinan 7.5 millones al mes para 402 jubilaciones; varios, con más de 100 mil, en cada uno de los tres poderes.

En el congreso de Morelos hasta el año 2019 contaba con 201 pensionados y jubilados que le representaban 50 millones de pesos al año, lo que se traduce en un gasto mensual de 3.4 millones de pesos, pero 70 de esta larga lista, que son familiares, amigos y esposas de los ex diputados reciben de 20 mil pesos hacia arriba aunque sin duda al 2020 habrá registrado un aumento.

Sobre esto, Roberto Salinas explicó que ley es bien clara quienes son trabajadores del estado y quienes no: Porque según la ley de servicio civil: "Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal; y sobre los que no deben ser considerados trabajadores señala, "dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios de un poder, u ostentar la representación de un organismo y por carecer de la condición de subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el párrafo que antecede, el gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los Diputados locales, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares de las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal".















