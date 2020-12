Aguinaldos en Temixco, diferidos y bajo acuerdos

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Temixco recibieron el pago de la primer parte del aguinaldo, mientras que empleados de confianza solo recibieron la mitad y sólo después de haber firmado un acuerdo.

Pidiendo omitir su nombre por miedo a represalias, trabajadores sindicalizados informaron que el pasado viernes les pagaron la primera mitad del aguinaldo, mientras que la segunda parte les dijeron que será hasta el mes de febrero.

Señalaron que no les parece recibir la segunda parte hasta febrero, pero aceptaron porque no tenían alternativa. Sin embargo, refieren que los empleados de confianza solo recibieron el pasado jueves la mitad de aguinaldo y no recibirán más. Además, solo recibieron la prestación quienes previamente habían firmado un acuerdo.

Desde que Morelos se encontraba en semáforo color rojo, la alcaldesa Jazmín Solano López expresó que por la pandemia presentaba una complicada situación financiera y empezarían negociones con los sindicatos para pagarles solo la mitad del aguinaldo.

Hace unas semanas la alcaldesa informó que no contaba con los recursos para el pago de aguinaldo y que había solicitado al Ejecutivo Estatal un rescate.