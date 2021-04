Afluencia turística disminuye en Tequesquitengo

Sigue a la baja la afluencia de turistas y visitantes en la Laguna de Tequesquitengo, se han reducido a un 25 por ciento, manifestó la Ayudante municipal, Zahira Ramírez Adán, quien reconoce que pese a la gran afluencia de turistas y visitantes durante la pandemia, fue bajo el índice de contagios.

Es uno de los destinos turísticos más concurridos no solo en semana santa si no durante el periodo de contención de la pandemia, ya que muchas familias se vinieron a vivir a sus casas de fin de semana, y muchos otras las rentaron, y especialmente en el periodo de vacaciones de semana santa, tenían quejas de que celebraban fiestas privadas contra las que no se podía hacer nada.

Para la Ayudante Municipal del poblado de Tequesquitengo, Zahira Ramírez Adán señala la afluencia de visitas bajó a un 25 por ciento en la zona después de semana santa, dijo al reconocer que con el cambio de color de semáforo, los visitantes de la ciudad retornaron a sus actividades normales.

“Se esperaba todavía estas últimas semanas quejas sobre reuniones, fiestas en casas de descanso, pero no fue así, a lo mucho tuvieron cuatro denuncias” aunque uno de los factores de la reducción de quejas se deben a que se ha trabajado con autoridades y prestadores de servicios para establecer medidas de seguridad sanitaria, trabajos sobre la concientización contra las aglomeraciones y de respeto a los protocolos sanitarios.

Los comerciantes del centro han manifestado que no estuvo tan concurrido y no era lo que se esperaba, incluso hubo menos quejas, gracias al trabajo de Prolago, Fidelateq y las autoridades estatales, federales y municipales, advirtiendo de sanciones a quienes hagan ruido excesivo fuera de horario permitido.

Para los prestadores de servicio han argumentado que semana santa no fue de las mejores, pues la derrama económica fue mucho menor de lo que esperaban, pero mucho mejor que el año pasado que estuvieron cerrados los servicios.

La ayudante, Ramírez Adán expresó que aún continúan con las actividades, aunque aseguró que la gente ya ha entendido la importancia de no bajar la guardia ante contra el Covid-19, y esperan que no se den repuntes.

Aunque la vida económica de Tequesquitengo depende del turismo, por lo que esperan que pronto pase la amenaza de una nueva oleada de la pandemia, ya que eso los mantiene alertas, a la expectativa, pero añorando los buenos tiempos, y esperando que Teques vuelva a ser el destino favorito.

