Afluencia en tianguis de Ciudad Chapultepec va en aumento

Aumenta el flujo de visitantes al tianguis de Ciudad Chapultepec; sin embargo, las ventas siguen siendo bajas.

Al encontrarse Morelos en semáforo verde ya se instala la totalidad de los comerciantes de todas las secciones del tianguis, el cual es considerado uno de los más grandes de Cuernavaca.

La afluencia de personas cada vez es mayor, incluso se puede ver la asistencia de familias completas que además de que acuden a comprar también van a comer antojitos mexicanos como tlacoyos, tacos de cecina, barbacoa y mariscos.

Los comerciantes señalaron que si bien existe ya una gran afluencia de personas, las ventas no son las mismas que se tenían antes de la pandemia. Mary, como la conocen sus clientes, señala que ahora le compran menos, ya no se llevan el kilo por producto, ahora se llevan de dos a cinco jitomates, “la gente no tiene dinero y solo compran lo muy necesario”.

Asimismo, los vendedores de pollo y carne señalan que ya no venden lo mismo, pues sus ventas han caído entre 50 y 60 por ciento.

En el tianguis existe una gran sección de venta de ropa de paca, pero en algunos casos son los mismos comerciantes quienes no han podido traer mercancía nueva, ya que la pandemia ha complicado el tema de importar las paca y ya no pueden surtir mercancía como antes por las bajas ventas.

Precisaron que si en un día considerado como “bueno” vendía mínimo entre mil 500 y dos mil pesos, tras la pandemia existen días que ni eso.

Las medidas de protección continúan, como el uso de gel antibacterial y del cubrebocas.