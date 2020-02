[VIDEO] En Morelos ha crecido más la pobreza que en otros estados: Ricardo Sierra

En la discusión en la que se encuentra el estado de Morelos sobre la aprobación o no de la explotación de la mina en la comunidad de Tetlama, la empresa Esperanza Silver de México recurrió a su derecho de réplica a este medio impreso, para responder a diversos cuestionamientos que ciudadanos y ambientalistas han emitido en otros espacios de comunicación.

Ricardo Sierra Oteiza, Vocero Oficial del Proyecto Esperanza de la Empresa Esperanza Silver de México, platicó con el director de El Sol de Cuernavaca y Sol de Cuautla, Daniel Martínez Castellanos, a quien respondió sobre las recurrentes dudas ciudadanas., "en este espacio se da voz a todos, ambientalistas, científicos, representantes de pueblos y por supuesto, a la empresa; en esta iniciativa de un Periodismo de Paz, tenemos que tener las voces de todos y no actuar como un medio que promueve el enfrentamiento", destacó en primera instancia el periodista.

"No haremos nada en contra de la voluntad de los ciudadanos, todo será a través del consenso; respetaremos siempre el Estado de Derecho, no haremos nada que las leyes y normas no nos permitan", contestó el vocero, ante la pregunta de que este proyecto aun no inicia, y ya existen voces de inconformidad por parte de grupos ambientalistas.

Ricardo, tú fuiste funcionario en la Delegación de la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), llevas muchos años trabajando en Morelos. ¿Cuánto le ha costado a Morelos, hablando en materia de desarrollo económico, estos activismos ideológicos que no aterrizan en comprobaciones científicas?, fue una de las preguntas.

"Le ha costado mucho. En Morelos ha crecido más la pobreza que en otros estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que eran conocidos por tener mayores grados de pobreza en el país y eso nos debería preocupar, no hay derrama económica importante; somos una empresa convencida que tanto comunidades como iniciativa privada debemos caminar de la mano hacia un desarrollo sostenible, no solo es decir no toques nada para no hacerle daño al medio ambiente, sino vamos consultando a expertos, a especialistas que además viven en Morelos y pueden aportar".

En esa idea de "no toques nada porque puedes dañar la naturaleza" se han quedado en el tintero proyectos de infraestructura como la Termoeléctrica, el Gasoducto y el Club de Golf en Tepoztlán, por citar solo algunos, comentó.

"Son proyectos que no se han llevado a cabo y el deterioro sigue, mejor porque no nos vamos hacia un desarrollo en el que podamos conservar los cuerpos de agua, preservar los ecosistemas, la biodiversidad, y generar a su vez, empleos, oportunidades de educación, servicios básicos como salud".

Sierra Oteiza, dijo que actualmente Morelos cuenta con 3 grandes reservas ecológicas, tal es el caso de el Corredor Chichinautzin, la Sierra de Montenegro y la Sierra de Huautla, las cuales han sido afectadas por desarrollos inmobiliarios y "sino preguntemos a los arroceros, a los productores de caña, de flores, que han sido los más afectados".

¿Qué ofrece el Proyecto Esperanza a quienes viven en Tetlama, hablo del ciudadano de a pie, no del activista?

"Partamos de estudios, no lo dice la empresa, lo dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 50 por ciento de la población en esta región de Temixco se encuentra en pobreza, de este el 30 por ciento está en pobreza extrema, tienen carencias en educación, salud, servicios públicos y acceso a productos de la canasta básica", aseguró.

"Para los jóvenes de San Agustín Tetlama que terminan la secundaria, ya no tienen acceso a infraestructura para seguir estudiando, ni siquiera una carrera técnica, el Centro de Salud no cumple con las expectativas de la población, tampoco existe suficiente actividad productiva, en su mayoría la gente se dedica a la agricultura, ganadería y al comercio", expuso.

También proyectan, amplió, para evitar que los jóvenes migren o recurran a actividades que laceran aún más el tejido social, "otorgar becas para que los jóvenes sigan estudiando, nos queda claro que no todos van a querer trabajar en la mina, porque además quiero decirte que este proyecto generará miles de empleos en la zona, en Temixco, en Miacatlán y Xochitepec".

A estas carencias por las que atraviesa la comunidad de Tetlama, se suma el tiradero que fue "clausurado" hace 6 años, y el cual prácticamente quedó en el abandono y ese abandono conllevó una falta de supervisión para que no siga contaminando a los pobladores, frente a ello, la empresa asegura: "Lo que queremos es justamente sanear este tiradero y evitar que siga contaminando, porque nos hemos dado cuenta que siguen tirando basura en el, hoy son cerros de basura que cubren las áreas vegetales de esta zona".

En cuanto a la Zona Arqueológica de Xochicalco, ¿Qué afectaciones puede atraer este proyecto?

"Ninguna, al contrario, vamos a lo que buscamos en apoyar en su conservación y mantenimiento, no generamos ningún tipo de impacto, tenemos un Dictamen Técnico del Salvamento Arqueológico y eso nos permitirá ayudar mejor e identificar las zonas en donde existen vestigios arqueológicos dentro del polígono, está también el Cerro del Jumil, sabemos que existe un importante vestigio y sabemos de la importancia que tiene para la región”, advierte.

Otro reiterado cuestionamiento, es qué pasará con el agua. Lee el Director de Sol de Cuernavaca y Sol de Cuautla, mientras revisa los cuestionamientos tomados desde las redes sociales.

"Contamos con una evaluación científica sobre el impacto que tendríamos en el uso del agua, éste se resume en el 0.5 por ciento, es decir, menos del 1 por ciento del total del agua que corre por el acuífero de Cuernavaca se utilizará para actividades del proyecto; no vamos a descargar las aguas ni industriales ni domésticas, como las que usan los campamentos de trabajadores, cocina, baños, etcétera; al contrario vamos a coadyuvar en la conservación del Río Chalma, el Tembembe y el Apatlaco, todos contaminados en estos momentos".

Ricardo Sierra continuó que entre la desinformación que suele extenderse en este tipo de proyectos esta "el que nosotros vamos a trabajar en 15 mil hectáreas, eso es totalmente incorrecto; el proyecto solo abarca 1,066 hectáreas".

¿Es verdad que todo el empleo y la derrama económica se quedará en Canadá?

"La empresa es mexicana, tiene capital canadiense sí, pero el trabajo, la derrama económica y el proyecto del Geoparque, se quedará aquí en Morelos, para la gente de Morelos. No puede una empresa solo tener privilegios para sí, sino avanzar a la par de las comunidades, me preguntabas hace unos momentos que después de que se vaya la empresa de Tetlama, qué le quedará, la respuesta es que será una comunidad desarrollada económicamente, con fuentes de empleo, con educación, con salud y con las bases para seguir creciendo".

Reconoció que la entidad no es por tradición una región minera "sabemos la visibilidad que tendremos en el Proyecto y es por eso que no nos pueden comparar con proyectos mineros en el país, nosotros una de las diferencias es la cantidad hectáreas en las que trabajaremos, y otra es que adoptamos las mejores prácticas internacionales de extracción, mismas que cuentan con un Sistema de Control de Riesgos en nivel 1, 2 y 3".

¿Hablaste de beneficios, pero cuáles son los riesgos?

"En Morelos están asentadas 100 empresas que manejan sustancias de riesgo en sus procesos productivos, algunas manejan explosivos, plomo, gas cloro, entre muchas otras sustancias consideradas de riesgo; la minería está considerada como una actividad de riesgo, pero por eso existen leyes y normas de extracción que ya manejan en extracciones como gas y petróleo, el punto es como se regulan los riesgos y cómo se aplican las practicas de esas extracciones”, y en eso, afirma, tenemos protocolos muy estrictos en que, ante cualquier eventualidad, se activa una acción remedial y luego otra.

Finalmente Ricardo Sierra Oteiza, pidió a la población de San Agustín Tetlama y a la comunidades aledañas se abran a información científica y no de "dichos".