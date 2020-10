Afecta la falta de visitantes al Jardín Borda

La directora de museos y exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, Elena González aceptó que si bien estos espacios dependen de recursos subsidiados y no de ingresos propios, han tenido una afectación económica puesto que durante más de 5 meses estuvieron cerrados y recién reabrieron sus puertas sólo con un 25 por ciento del aforo total.

"Tendríamos que remitirnos a un análisis de economía cultural que no está realizado en ninguna dependencia, en México tenemos museos abiertos que esperaban tener mucho público y no lo han tenido, yo creo que es un análisis que tendrán que hacer conforme pasa el tiempo".

Aceptó que debido a la poca afluencia de visitantes en el país y en Morelos, los museos no son económicamente redituables.

"Los museos no viven de los auto generados, son subsidiados a diferencia de otros países, no podemos hacer un cálculo real porque no viven de las entradas en México, además de que los domingos son gratis".

