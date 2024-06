Vuelos directos de Morelos a Estados Unidos reunificarán a familias

La gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, prometió reactivar el aeropuerto Mariano Matamoros, a través de las rutas Morelos-Tijuana y Morelos-Houston lo que podría facilitar la reunificación de familias separadas por la migración a Estados Unidos.

Al respecto, Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, señaló que actualmente hay una lista de espera de 500 familias que desean reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos, pero enfrentan barreras legales y económica.

Es por ello que el anuncio de la gobernadora electa podría beneficiar de forma amplia a los migrantes morelenses en Estados Unidos.

Casi 400 mil morelenses vivimos en Estados Unidos y otros 150 mil en el resto del mundo, aproximadamente mil familias podrían verse beneficiadas, pero cuando este se reactive, seguramente otras familias van a sumarse y enlistarse





Peticiones en campaña

A decir de Castro Zavala durante su campaña, Margarita González Saravia recibió un documento con seis propuestas enfocadas en las problemáticas migratorias de los morelenses, y el primer punto de este documento aborda la reactivación del aeropuerto de Morelos.

“Activación del aeropuerto a efecto de inaugurar un vuelo directo desde Estados Unidos a la capital morelense. Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Antonio y Phoenix son algunas de las ciudades con un número considerable de connacionales que viajan frecuentemente”, se lee en el escrito firmado por la candidata electa.

Cultura [Extranjeros en Morelos] Una visión de los prejuicios de EU hacia los latinos y mexicanos

En tanto, el sexto punto del documento solicitaba la reactivación del programa de reunificación de personas adultas con sus hijos que residen en Estados Unidos.

Es por ello que, la comunidad migrante toma con beneplácito los recientes anuncios realizados por la gobernadora electa sobre migración.

“Miles de emigrantes están felices de que Margarita no solo los vea como remesas. A mí como presidente me llena de emoción porque la carta surgió efecto, todavía no entra en funciones y ya está tomando en cuenta nuestra iniciativa. Yo he estado en reencuentros y me han sacado las lágrimas, décadas sin que una madre abrace a un hijo es algo muy doloroso, pero que podemos lograr de nuevo”.





¿Cuál es la actividad actual del aeropuerto?

El aeropuerto Mariano Matamoros se ubica en Temixco y se construyó con una inversión de más de 780 millones de pesos. Desde 2016, administraciones van y vienen, pero ninguna lo ha reactivado desde entonces.

Actualmente, las instalaciones se usan únicamente como escuela de aviación y hangar privado.

En 2023, la concesión del aeropuerto estuvo en riesgo, el poder ejecutivo debía entre 3 y 5 millones de pesos del seguro, pero al final se logró cubrir el pago.