Advierten: Pruebas rápidas no deberían usarse

Atendiendo las instrucciones del presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, de llevar a cabo los trabajos de preparación de los sectores económicos hacia la nueva normalidad, y atender oportunamente las necesidades de información del sector empresarial y laboral, autoridades del ayuntamiento recurren, como lo han venido haciendo, a expertos.

Así, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Andrés Remis Martínez, se reunió vía remota con el Dr. Jesús Martínez Barnetche, investigador biomédico del Instituto Nacional de Salud Pública y la Dra. Celia Alpuche Aranda, Directora General Adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI), quienes por invitación de la Dra. Brenda Valderrama Blanco, investigadora científica integrante del Comité Municipal de Contingencia Covid-19 y Presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, compartieron los últimos avances respecto al estado del arte de las pruebas serológicas en la pandemia por Covid-19..





Local Mitos y realidades del coronavirus

La Dra. Celia Alpuche, explicó las características de las pruebas serológicas en la pandemia por Covid- 19.

El virus nos deja muchas incertidumbres, especialmente sobre la dinámica de la respuesta inmune; actualmente, los métodos para la identificación de Covid-19 a nivel internacional se realizan mediante pruebas moleculares que identifican el virus. No obstante, las pruebas rápidas están empezando a estar disponibles ampliamente, las cuales mediante distintas técnicas, algunas de ellas sin necesidad de ir a un laboratorio, realizan la detección de anticuerpos. Sin embargo, este tipo de pruebas serológicas presentan una problemática, y es la alta probabilidad de resultar en falsos negativos o falsos positivos. Su uso debe ser evaluado ya que no permiten evaluar ni la cantidad, ni la calidad de la presencia de anticuerpos protectores, por lo que un resultado positivo de una prueba rápida no implica que la persona sea inmune y esté protegida





La Dra. Alpuche también aclaró que por recomendación de la OMS, estas pruebas no deberían usarse en la confirmación o descarte de los casos presuntos y de sus contactos.

Asimismo, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades no recomienda este tipo de pruebas como diagnóstico para Covid-19, ya que implican un riesgo de falsos positivos, en el cual el individuo asume que es inmune cuando no lo es, poniéndose en riesgo de contagio y de contagiar a los demás.

Por lo que la Dra. Celia Alpuche, señaló que es importante contar con un protocolo y conocer los alcances de las pruebas, sobre todo las que sean aprobadas por las instancias federales como Cofepris.

El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Andrés Remis, por su parte, agradeció la invaluable información compartida por los investigadores y señaló que será útil en la elaboración de los planes de reactivación segura de los centros de trabajo, empresas y negocios de nuestra ciudad.

Remis Martínez destacó que Cuernavaca emprende acciones oportunas y transparentes de frente a la contingencia del nuevo coronavirus, decisiones basadas en la evidencia científica y la asesoría invaluable de los investigadores en nuestra entidad, quienes destacan a nivel nacional en la generación de conocimiento científico y tecnológico.

De esta forma, el Ayuntamiento de Cuernavaca escucha y responde las dudas de la ciudadanía para proteger la salud y mitigar los efectos de la pandemia.





#TúMeCuidasYoTeCuido

#ConsumeLocal

#PrevenirEstáEnTusManos