Advierte Protección Civil sobre nadar en cuerpos de agua

Con la llegada de las lluvias se registra un nivel creciente en ríos, cuerpos de agua y barrancas, lo cual pone en riesgo la integridad de las personas que los visitan, así lo informó Francisco Jiménez Ventura, director de Protección Civil.

“Mucha gente decide visitar estos lugares por no pagar entrada, pero el riesgo es mayor ya que no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes, no hay vigilancia y es inseguro”.

También durante el período vacacional es cuando se registra una mayor afluencia en lugares como canales, ríos y balnearios rústicos.

“Aquí el problema no es cuando llueve en Cuautla sino en la parte alta del estado ya que se puede generar una crecida que tome por sorpresa a quienes están en estos lugares sin que les dé tiempo de salir”, explicó.

Jiménez Ventura puntualizó que la población debe ser más consciente del peligro de visitar estos lugares sin supervisión profesional.

Agregó que es imposible vigilar todos los espacios de este tipo ya que no cuentan con el personal suficiente, pero se dan a la tarea de recorrer las zonas.

“Ya está a punto de iniciar el periodo vacacional de verano, por lo cual estarán llevando a cabo operativos en conjunto con otras dependencias municipales para garantizar la seguridad de todos los visitantes”, dijo.

Si planeas visitar un cuerpo de agua rustico o balneario es importante verificar que el espacio cuenta con las medidas de seguridad como salvavidas, señalamientos y la higiene adecuada.