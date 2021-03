Advierte IMM cero tolerancias a conductas que inciten violencia de género

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) consideró lamentable, pero además como elemento de violencia política el Tik-Tok que el exalcalde de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, hizo en presencia de una niña, en donde se escuchan palabras altisonantes, aunque se diga que sólo fue una broma o se hizo sin analizar, pero es desafortunado que “una figura pública que ha sido autoridad, reproduzca actos de discriminación y violencia contra las mujeres”, subrayó la titular, Flor Desireé León Hernández.

No obstante que Morelos, una entidad con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), en días pasados circuló en redes sociales un video de la plataforma Tik Tok en donde puede observarse al exalcalde de Jiutepec, bailar junto con otras personas y una niña, un tema de reggaetón con una letra a todas luces misógina.

“Probablemente se podría llegar a pensar que el señalar esta clase de actos es una exageración, que el video es una broma o que no lo hicieron con la intención, sin embargo, la intención no es necesaria para que un acto machista se reproduzca. Es nuestra obligación como ciudadanía y más aún como autoridades o en este caso, candidatos a un puesto de autoridad, reconocer aquellas acciones que, aunque no lo parezcan son violencia de género, acciones simbólicas; acciones amortiguadas, insensibles e invisibles para sus propias víctimas, que se ejercen esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento”.

León Hernández, sostuvo que el hecho de cantar y bailar una canción en la que se coloca a una mujer con adjetivos como "tu mujer es una perra, una diabla, mira cómo me ladra", es un acto de violencia simbólica que no puede permitirse y mucho menos reproducirse por alguien que pretende ocupar nuevamente un cargo de autoridad municipal en uno de los municipios con AVGM declarada, sobre todo cuando el 20 por ciento de las usuarias tienen menos de 19 años, el 32 por ciento de los usuarios tienen entre 20 y 24 años y principalmente jóvenes entre 13 y 18 años son más activos en esta aplicación.

Sostuvo que desafortunadamente miles de personas suben, reproducen y comparten esta clase de contenido misógino, sin reflexionar de su fondo o repercusión, sin embargo, debe existir tolerancia cero para que las personas con incidencia política realicen actos violentos en redes sociales y en la vida diaria.

Por lo tanto, conminó a los actores políticos, a repensar sus acciones con gafas violetas, porque nadie nace con la capacidad de visibilizar actos machistas simbólicos, es un proceso continuo de deconstrucción y análisis interno, “que sólo surge de la revisión y comprensión de los estudios de género, les invitamos a darle la importancia que tiene la visibilización de estos actos que tienen efectos estructurales de gran alcance”.