Adultos mayores llaman a no temer y acudir a vacunarse

Entre las historias que han ido surgiendo en la primera fase de vacunación para población abierta, está la de doña Victorina Coronel, de 76 años de edad, originaria de Temixco, que con todo y el peso de los años pudo ir y venir de pie únicamente trayendo su bastón como apoyo; o la de doña Efigenia Galdino, que llegó al Centro de Salud del brazo de su hermano, pocos años menor que ella.

¿Cómo le fue?, le preguntamos; “muy bien, no tengo ningún dolor ni malestar, esperé ahí unos momentos y la verdad no me puedo quejar. La atención estuvo muy bien. Yo soy de las que siempre se vacunan y quiero decirles a las personas que lo hagan, es por el bien de todos no sean egoístas”, fue la respuesta de la señora Victorina, que cuenta haberse levantado a las 6 de la mañana para que su sobrino la llevara en su coche a vacunarse.

“Llegué a las 7:30, me tocó la ficha 49. Nos dijeron que no tomáramos medicamento, que si tenía dolor sólo me hiciera baños con agua tibia, no sentí ningún malestar... y miedo, no tenía; siempre estuve convencida de venir, me hago como media hora de mi casa acá”.

Empujando la silla de ruedas de su mamá, salió Graciela Alemán de 63 años de edad, molesta respondió que su cita había sido el martes pero cuando llegó ya no había fichas disponibles por lo que se quedó desde las 10 de la noche para ser de las primeras en pasar.

“Me llamaron desde el domingo para decirme que nos tocaba el martes a las 11 de la mañana, llegué y me dicen ya no hay fichas y por eso tuve que venirme a dormir afuera del Centro de Salud y ahorita vamos saliendo”. Además de permanecer 3 horas al interior del centro de salud como parte del proceso de registro, aplicación, y espera para monitorear si no presentan reacción adversa. “Ahorita ya no me interesa la experiencia, sino que ya nos vacunaron. Lo que ya quería era salir de ahí”.

En contra parte, doña Efigenia, de 87 años de edad, y su hermano, respondieron; “nos fue muy bien, nos atendieron bien. Llegamos a las 5:30 de la mañana, nos venimos solos en un coche”.

Por otro lado, Raúl Anaya Rojas, delegado federal de los Programas para el Desarrollo en el estado de Morelos de la Secretaría de Bienestar, comentó a detalle que en los puntos de vacunación instalados en Temixco no sólo ha llegado gente de otros municipios cercanos, sino de otras entidades del país para intentar acceder a la dosis, lo cual no ha sido posible ya que el sistema con el que registran a las personas no les permite ingresar los datos, por lo que son enviados a la banca hasta en tanto les toque en su lugar de residencia.

En el tercer día de la jornada de vacunación, en los 13 puestos se pudo apreciar mayor orden, largas filas, pero con menor incertidumbre sobre si serán vacunados ese mismo día o tendrán que volver; hasta el cierre de la edición, sólo una persona había reportaron sentirse mareado después de recibir la dosis contra la Covid-19, que sin mayor complicación estuvo en vigilancia.

“Hemos sido un poco rebasados por la población, los adultos mayores están muy interesados en su vacuna, han hecho largas filas, el día de ayer llegamos a las 2 mil 255 personas vacunadas en los 13 puntos y ahorita estamos haciendo recordados y todos tienen gente”.

A los puntos llega mucha gente sin cita y se forma, mencionó, por lo que se han visto obligados a duplicar al personal enviado a dichas áreas.

“Hasta 3 mil personas vamos a estar vacunando estos días. Se les va a atender a todas, estamos levantando listas y cuando ya la gente es demasiada se les agenda su cita para el día siguiente. Tenemos hasta el sábado para vacunar y si alguien nos falta vamos a continuar”.

Se les pide que presenten su credencial de electoral, copia, en caso de no estar actualizado tienen que presentar un comprobante de domicilio.

Podría ser hasta el domingo cuando se extienda el operativo; “jueves y viernes saldrán las brigadas correcaminos que van a ir hasta el domicilio de la persona que fue ubicada como imposibilitada para desplazarse, tenemos ubicadas a 200 personas aquí en Temixco”.

Una vez que sean liberadas las vacunas siguientes, el operativo se desplazará a otro municipio que tendría que ser en los de más alto índice de casos.

“Tendría que ser dentro del corredor Cuernavaca-Cuautla en donde tenemos alto número de contagios como Yautepec, Cuautla, Ayala, Jiutepec, ese corredor tenemos alto contagio”.